Wraz z upływem lat potrzeby skóry ulegają zmianie. Choć niektóre preparaty, jak choćby kremy z filtrem przeciwsłonecznym, powinnyśmy stosować bez względu na metrykę, z innymi lepiej się z czasem pożegnać. Tego zdania jest ceniona wśród gwiazd kosmetyczka Angela Caglia, której klientką jest Helena Christensen. Ekspertka od urody postanowiła udzielić rady kobietom, które wkrótce skończą 35 lat. Według niej to właśnie wówczas należy przestać używać silnie oczyszczających produktów do twarzy, gdyż mogą one podrażnić skórę, która z wiekiem staje się coraz delikatniejsza i bardziej podatna na reakcje alergiczne.

Reklama

​Ewa Chodakowska odstawia diety i morderczy trening. Co teraz?

Maseczka z truskawek: Jakie ma właściwości? Kosmetyczka sugeruje nawet, by całkowicie zrezygnować z porannego mycia twarzy wodą. "Pozbawia to skórę naturalnych olejków, których potrzebujemy, by wyglądać młodo i promiennie. Staje się to szczególnie istotne po ukończeniu 35. roku życia, kiedy bariera ochronna skóry nie jest już tak silna. Jednym ze skutków starzenia skóry jest to, że jej zewnętrzna warstwa staje się nieco cieńsza i delikatniejsza. Pojawiają się również problemy z zatrzymaniem wilgoci, co często skutkuje nadmierną suchością, swędzeniem i zaczerwienieniem. Zbyt częste mycie twarzy sprzyja tym dolegliwościom" - tłumaczy Caglia.

Jak właściwie oczyszczać twarz?

Najistotniejszym etapem pielęgnacji powinno pozostać wieczorne oczyszczanie. "To kluczowy moment, gdyż usuwasz wtedy wszelkie zanieczyszczenia, brud, resztki makijażu. Wieczorem trzeba skrupulatnie oczyścić skórę i przygotować ją odpowiednio na nocną regenerację" - wskazuje ekspertka. O poranku poleca ona natomiast zamienić żel myjący na znacznie łagodniejszy płyn micelarny, który delikatnie oczyści skórę nie wysuszając jej zanadto. Po ukończeniu 35. roku życia warto też wzbogacić pielęgnację o produkty zawierające ceramidy i glicerynę, gdyż wzmacniają barierę ochronną skóry i zapobiegają jej przesuszeniu. "Stosuj również preparaty z peptydami, które stymulując produkcję kolagenu działają odmładzająco" - dodaje kosmetyczka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fatalne dane: Połowa Polek nie zrobiła żadnych badań ginekologicznych od stycznia 2020 roku Newseria Lifestyle

***

Zobacz również:



Jak prawidłowo suszyć włosy?



Jak właściwie dobrać podkład?



Maseczka z truskawek. Jakie ma właściwości?