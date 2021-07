Maseczka z truskawek: Jakie ma właściwości?

Jakie właściwości ma maseczka z truskawek?

Uznaje się, że maseczka z truskawek pozytywnie wpływa na wygląd skóry. Odżywia, regeneruje, a nawet wygładza zmarszczki. Ponadto dzięki zawartości kwasu salicylowego działa złuszczająco. Przez to może skutecznie usuwać martwy naskórek.



Natomiast zawarta w niej witamina C rozjaśnia przebarwienia i wyrównuje koloryt. Maseczka z truskawek to także domowy sposób na opóźnienie procesu starzenia oraz przywrócenie właściwego pH skóry.



Jak zrobić maseczkę z truskawek?

Do przygotowania maseczki, która pomoże rozjaśnić przebarwienia, doda skórze blasku i świeżości potrzebujemy pięciu truskawek oraz dwóch łyżek soku z cytryny. Rozgniecione owoce należy dokładnie wymieszać z sokiem z cytryny i nałożyć na twarz.



By nawilżyć skórę oraz ją zregenerować wystarczy połączyć kilka rozgniecionych truskawek z łyżką miodu. Wykazuje ona również właściwości łagodzące podrażnienia.



Truskawkowa maska do włosów

Truskawki są wykorzystywane nie tylko do odżywienia skóry twarzy. Coraz częściej można się spotkać z truskawkową maską do włosów. Naturalne składniki przede wszystkim ich nie obciążają. Dodają włosom blasku oraz poprawiają ich kondycję.



Jest stosowana m.in. w celu pozbycia się łupieżu. Wystarczy rozgniecione truskawki połączyć z sokiem z cytryny i wetrzeć w skórę głowy. Natomiast, by odżywić i nawilżyć włosy należy nałożyć na nie mieszankę truskawek oraz awokado.



Przed zastosowaniem domowej maseczki z truskawek należy wykonać próbę uczuleniową.



