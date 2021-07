Kosmetyczka ostrzega przed zalotką! Nigdy tego nie rób!

TikTokerka alarmuje!

Ipek Ozcan na TikToku obserwuje ponad 515 tys. osób. Kosmetyczka postanowiła wykorzystać swoje zasięgi, by ostrzec internautki przed używaniem popularnego narzędzia do stylizacji rzęs. Zalotka znajduje się w większości kosmetyczek i wydaje się niesamowicie prosta w obsłudze. Jak się jednak okazuje, może doprowadzić do długotrwałego zniszczenia naturalnych rzęs. Ozcan była w szoku, gdy zauważyła, jakie szkody wyrządziła jednej z jej klientek. "Dzisiaj, kiedy oczyszczałam rzęsy mojej klientce, zauważyłam, że jej naturalne rzęsy wyglądały, jakby były przycięte" - zaznaczyła kosmetyczka. "Wyglądały na stępione. Wiesz, dlaczego? Dlatego, że używa zalotek!" - dodała po chwili.

Reklama

Kto może używać zalotki?

Filmik, na którym kosmetyczka ostrzega fanki bardzo szybko stał się internetowym viralem. W ciągu zaledwie trzech dni od publikacji zdobył ponad milion polubień. Widać na nim, jak kosmetyczka rozdziela włoski i wśród sztucznych kępek wskazuje połamane i zniszczone naturalne rzęsy. Ipek Ozcan stwierdza, że zalotka to akcesorium, którego jak najszybciej powinniśmy się pozbyć. Według ekspertki ten szybki sposób na uniesienie rzęs jest niesamowicie szkodliwy, ponieważ "dosłownie obcina twoje naturalne rzęsy!"

TikTok



Zdaniem kosmetyczki zalotkę można stosować tylko wtedy, gdy jednocześnie korzysta się z zabiegu liftingu. Wówczas rzęsy są bardziej odporne na zniszczenia. Ipek Ozcan radzi, że aby uzyskać efekt podniesienia, bez zalotki, można użyć specjalnego narzędzia "podgrzanej lokówki, która wygląda jak mała szczoteczka i nie zaciska rzęs podczas stylizacji".

Kontrowersyjny temat...

Nie wszyscy użytkownicy aplikacji zgadzają się z TikTokerką. W komentarzach krótko po publikacji rozpętała się burza. Wiele osób uważa, że kosmetyczka przesadza. Ich zdaniem to nie zalotka, a nieumiejętne jej stosowanie, może doprowadzić do tak dużych zniszczeń.

Używam zalotek od lat i dzieje się tak tylko wtedy, gdy używasz naprawdę złej lub robisz to niewłaściwie

Nakładam wodoodporny tusz do rzęs - na szczęście nigdy nie miałam tego problemu

Ale przecież jeżeli używa się zalotki mądrze, to nie będzie takiego problemu. Dobrze używana nie zrobi krzywdy

Przeczytaj również:

Hybrydowe paznokcie krok po kroku



Jak malować paznokcie tego lata



Zobacz również: