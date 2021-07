Jak malować paznokcie tego lata? Radzi manikiurzystka gwiazd!

Lato to czas eksperymentowania z wyglądem i zabawy modą. To wówczas chętniej niż kiedykolwiek nosimy odważne, mocne kolory i decydujemy się na zmianę fryzury czy nieco bardziej awangardowy makijaż. Zarówno miłośniczki maksymalizmu, jak i minimalistki mogą skutecznie odświeżyć swój letni look za pomocą modnego manikiuru. Ten dyskretny akcent znakomicie dopełni wyrazisty strój albo doda charakteru stonowanej stylizacji. W tym sezonie warto zaprzyjaźnić się z jaskrawymi, energetycznymi odcieniami - to one bowiem królują wśród tegorocznych wakacyjnych trendów.

"Paznokcie w tym sezonie malujemy odważnymi, ciepłym kolorami. Mają wyróżniać nas z tłumu. Polecam wyjść poza swoją strefę komfortu i przetestować najmniej oczywisty odcień, dać się ponieść fantazji. Nadszedł czas na eksperymenty. Lato to w końcu czas zabawy i przygody!" - podpowiada w rozmowie z amerykańskim magazynem "Vogue" Mo Qin, znana londyńska manikiurzystka, która dba o paznokcie takich gwiazd, jak Beyonce, Ashley Graham, Naomie Harris, Chrissy Teigen, Dua Lipa czy Jodie Turner-Smith.

Zdaniem ekspertki lakiery w klasycznych kolorach, takich jak biel, czerń czy brąz, w tym sezonie lepiej schować do szuflady. "Jeśli szukasz alternatywy dla sprawdzonej szkarłatnej czerwieni, polecam ognisty koralowy odcień. Jaskrawo pomarańczowy manikiur jest zabawny, typowo letni, a jednocześnie wyrafinowany. Aby uzyskać nieco lżejszy, bardziej zwiewny look, sięgnij po lakier w kolorze czystego różu, który pasuje do niemal każdej karnacji. Dobrym pomysłem będzie też turkus - to orzeźwiający, ale i odważny kolor. Przypomina mi ocean. Świetnie sprawdzi się podczas wakacyjnych wyjazdów" - wskazuje Qin.

Manikiurzystka dodaje, że jednym z najmodniejszych kolorów tego sezonu jest jasnożółty, który przez Instytut Pantone został uznany barwą 2021 roku. Odcień o nazwie Illuminating Yellow, przywodząc na myśl ciepłe promienie letniego słońca, symbolizuje radość, beztroskę i nadzieję na lepsze jutro. "Rok 2020 z uwagi na pandemię był trudny dla nas wszystkich. Żółty kolor rozwesela, poprawia nastrój i pozytywnie nas nastraja, dlatego warto się nim otaczać" - podkreśla Qin.

