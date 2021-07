​Paznokcie hybrydowe krok po kroku. Jak zrobić hybrydę w domu?

Paznokcie hybrydowe od kilku sezonów podbijają serca Polek. Nic dziwnego! Hybryda jest prosta w wykonaniu, estetyczna, a jeśli została dobrze wykonana, jest trwała przez naprawdę długi czas. Z tego powodu wiele kobiet decyduje się na manicure hybrydowy na wakacje - dzięki temu nawet przez kilka tygodni mogą cieszyć się idealnymi paznokciami hybrydowymi.

Manicure hybrydowy najczęściej robimy w salonie kosmetycznym - ale spokojnie możemy wykonać paznokcie hybrydowe w domu. Jak zrobić hybrydę krok po kroku? To naprawdę proste!

Co potrzeba, żeby zrobić paznokcie hybrydowe?

Manicure hybrydowy w domu nie wymaga dużego nakładu pracy. Musisz jednak pamiętać, aby zaopatrzyć się w kilka akcesoriów. Są to:

- lampa UV - to dzięki niej hybryda na paznokciach wyschnie i zostanie prawidłowo utwardzona,

- baza hybrydy - paznokcie hybrydowe wymagają zaaplikowania specjalnej bazy, na którą dopiero należy nakładać kolorowy lakier,

- wybrany kolor hybrydy - należy aplikować dwie warstwy, które utwardza się lampą,

- top - nakładasz go na koniec stylizacji,

- pilnik - nadasz nim odpowiedni kształt paznokciom,

- bloczek polerski (kostka) - pozwoli zmatowić płytkę paznokcia,

- cleaner i waciki (najlepiej bezpyłowe) - dzięki nim można oczyścić płytkę paznokcia po zmatowieniu,

- patyczki drewniane i cążki - pozwolą pozbyć się uporczywych skórek,

- oliwka do skórek - przydatna w pielęgnacji po wykonanej hybrydzie.

Jak zrobić paznokcie hybrydowe krok po kroku?

1. Zanim zaczniesz robić hybrydę, spiłuj paznokcie pilnikiem.

2. Usuń skórki cążkami lub patyczkiem.

3. Paznokcie hybrydowe wymagają zmatowienia płytki. Zrób to, używając bloczku polerskiego (tzw. kostki).

4. Przetrzyj płytkę paznokcia wacikiem nasączonym cleaner’em.

5. Nałóż cienką warstwę bazy i przez ok. dwie minuty utwardź ją w lampie UV.

6. Nałóż pierwszą warstwę wybranego kolorowego lakieru i utwardź ją w lampie UV (ok. dwie minuty).

7. Powtórz zabieg, aby kolor był idealny.

8. Na utwardzone kolorowe paznokcie hybrydowe nałóż warstwę topu - utrwali on kolor i doda połysku. Utwardź go w lampie.

9. Przemyj cleaner’em.

10. Nałóż oliwkę i wmasuj ją w paznokcie i skórki.

Jak zdjąć paznokcie hybrydowe w domu?

Zdejmowanie hybrydy w domu również nie jest trudne! Zobacz, jak zdjąć paznokcie hybrydowe krok po kroku:

1. Lekko spiłuj płytkę paznokcia hybrydowego.

2. Zanurz wacik w płynie do usuwania hybrydy, przyłóż go do płytki paznokcia i owiń folią aluminiową.

3. Odczekaj ok. kwadrans (lub tyle, ile zalecił producent płynu).

4. Odwiń folię i delikatnie zdejmij lakier drewnianym patyczkiem.

Pamiętaj, aby nie ściągać hybrydy na siłę - to może doprowadzić do uszkodzenia płytki!

