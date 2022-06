Spis treści: 01 Lanolina - „Owcze złoto” na ludzką skórę

Lanolina - „Owcze złoto” na ludzką skórę

Idąc do apteki po lek, maść na spierzchnięte usta, czy mocno podrażnioną skórę, mamy do wyboru spore spektrum preparatów. Jednak rzadko klienci sięgają po... lanolinę, a szkoda!

Maść z witaminą A: Tania i skuteczna! Lanolina to sebum, czyli łój skórny, który jest wytwarzany przez owce, a dokładniej mówiąc, przez ich skórę. Lanolina ma za zadanie chronić naskórek pod wełną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Z biegiem lat, w wyniku badań, okazało się, że owcze sebum nie chroni tylko skóry owiec, ale także i ludzką. Lanolina ma także związek z wytwarzaniem przez owczy naskórek wełny.

Słowo "lanolina" ma pochodzenie łacińskie i oznacza po prostu wełnę. Gruczoły łojowe na skórze owcy wytwarzają tłuszczopot, który chroni naskórek zarówno przed gorącem, jak i przed zimnem.

Substancja o alkoholowym zapachu i żółtej barwie jest pozyskiwana przy okazji postrzyżyn owiec, których dokonuje się dwa razy do roku, miesiąc przed stanówką (tryki) oraz miesiąc przed wykotami (matki).

Owce powinny być pojone i karmione przez 12 godzin przed planowanym strzyżeniem. Gdy następuje zdjęcie runa, cenny tłuszcz oddzielany jest od wełny podczas moczenia w wodzie i odwirowywania.

Wówczas lanolina trafia do procesu rafinacji i tak powstaje lanolina kosmetyczna, która jeszcze przez 2 tygodnie suszy się i twardnieje. Wtedy jest gotowa do użytku.

Właściwości lanoliny. Jak działa tłuszczopot owcy?

Zdjęcie Lanolinę pozyskuje się z owczego łoju, wydzielanego przez skórę tych zwierząt / 123RF/PICSEL

Ciemnożółta, gęsta i tłusta maść, jaką jest lanolina, może być produkowana jako bezwodna lub uwodniona. Ta pierwsza to 100 proc. lanolina i ma w sobie więcej składników odżywczych, niż ta druga.

W skład lanoliny wchodzą:

Estry

Cholesterol

wyższe kwasy tłuszczowe

alkohole nienasycone.

Ze względu na swoje właściwości lanolina czysta, a także kosmetyki ją zawierające, są polecane do pielęgnacji skóry atopowej, łuszczycowej, czy mającej skłonność do przesuszeń i pęknięć.

Lanolinę mogą stosować kobiety karmiące piersią do pielęgnacji brodawek. Jest także bezpieczna dla dziecka i wykazuje właściwości hipoalergiczne. To właśnie odróżnia też lanolinę od wazeliny, z którą jest często mylona.

Obydwie substancje są pochodzenia naturalnego, jednak lanolina ma pochodzenie zwierzęce, a wazelina jest pozyskiwana z ropy naftowej.

Lanolina jako emulgator i emolient. Nieskończone właściwości owczego łoju

Zdjęcie Lanolina jest uznawana za substancję hipoalergiczną, więc nadaję się także do stosowania u dzieci / 123RF/PICSEL

Lanolina pełni kilka funkcji, kiedy używamy jej w pielęgnacji naszej skóry:

Pielęgnacyjną

Ochronną

Nawilżającą

Odżywczą

Ze względu na podobny skład do warstwy lipidowej skóry ludzkiej, doskonale się do niej dostosowuje. Jest naturalnym emulgatorem - nie rozpuszcza się w wodzie, lecz jest w stanie wchłonąć jej dwukrotną ilość w stosunku do swojej wagi, tworząc stabilną emulsję W/O (woda w oleju).

Nie tylko jest emulgatorem, ale także emolientem - zapewnia dogłębne nawilżenie, którego nie zapewni już wyżej wspomniana wazelina, zabezpiecza przed wysuszeniem i pękaniem.

Dzięki temu wspomaga ludzki naskórek w tworzeniu bariery ochronnej i warstwy hydrolipidowej. Dodatkowo zapobiega odparowywaniu wody z naskórka czy włosa przez tworzenie na powierzchni warstewki okluzyjnej.

Lanolina - cena

Lanolinę dostaniemy niemal w każdej aptece i jej cena w zależności od wielkości opakowania będzie wahać się od 8 do 30 zł.

