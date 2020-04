Kwarantanna to świetny czas na pielęgnację włosów!

Z powodu epidemii koronawirusa większość salonów fryzjerskich jest zamknięta. Stylistka fryzur radzi, żeby w tej sytuacji nie eksperymentować w domu z farbowaniem włosów, tylko skupić się na ich odżywieniu. Zdradziła, jak najlepiej zadbać o włosy.

Zdjęcie Pielęgnicę używamy na lekko wilgotnych włosach, na które wcześniej nałożylismy kosmetyk /123RF/PICSEL

Według Żanety Pawlak, stylistki fryzur, dobrym pomysłem jest użycie pielęgnicy do włosów.

- Często klientki kupują taki sprzęt myśląc, że jest to prostownica odżywiająca włosy, a to jest całkiem coś innego - wyjaśnia.



Czym zatem jest pielęgnica? To nowoczesne urządzenie do zaawansowanej pielęgnacji włosów, które wyglądem przypomina prostownicę. Dzięki wykorzystaniu technologii podczerwieni oraz ultradźwięków umożliwia wprowadzenie w głębokie partie włosów dowolnych kosmetyków, co wzmacnia efekt ich działania.



Zabiegi z użyciem pielęgnicy polecane są kobietom, które chcą zadbać o zdrowie i piękny wygląd włosów. Nie ma w zasadzie żadnych przeciwwskazań do ich przeprowadzenia. To idealna propozycja zwłaszcza dla włosów zniszczonych i łamliwych, potrzebujących odbudowy oraz narażonych na silne oddziaływanie promieni UV oraz chlorowanej wody.



Pielęgnicę można stosować także w procesie koloryzacji, w celu wzmocnienia i poprawy trwałości koloru.



Jak przeprowadzić kurację? Okazuje się, że nie ma w tym nic trudnego. Wszystkiego dowiesz się z poniższego materiału: