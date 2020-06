Kwas azelainowy - wyleczy trądzik, zahamuje łysienie

1 / 14

Płynąca w naczyniach krew zawsze wywiera jakiś nacisk na ich ścianki. Najlepiej dla naszego zdrowia i samopoczucia, gdy przez większość dnia siła tego naporu jest równa 120/80 mmHg. Oczywiście, pod wpływem różnych czynników może ona na chwilę wzrosnąć, ale zaraz potem powinna wrócić do normy. Przy częstych stresach, jak ma to miejsce choćby teraz, może to być utrudnione. We krwi stale krąży dużo kortyzolu i adrenaliny, a to hormony, pod wpływem których naczynia krwionośne ulegają zwężeniu. (Naj)