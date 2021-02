Laminowanie brwi: Na czym polega?

Laminowanie brwi to bezpieczny zabieg, który przypadnie do gustu wszystkim fankom naturalnego looku. Po laminowaniu brwi są bardziej widoczne i błyszczące. Zabieg laminowana trwa około 45 minut i powinien być przeprowadzany przez doświadczoną kosmetyczkę. Efekty utrzymują się nawet przez 1,5 miesiąca.

Laminowanie brwi to obecnie jedna z najpopularniejszych usług, jakie przeprowadzane są w gabinetach kosmetycznych. I nic dziwnego. W końcu to bardzo bezpieczny i niedrogi zabieg, który gwarantuje naprawdę spektakularne efekty. Na czy polega? Laminowanie to świetna propozycja dla pań, które narzekają na niesforne brwi. Dzięki temu można osiągnąć zupełnie nowy kształt oraz kierunek wzrostu brwi. Do laminowania używa się kwasu tioglikolowego.



Cały zabieg podzielić można na trzy części. Pierwszym krokiem jest odpowiednie przygotowanie brwi. Należy je dobrze oczyścić, a następnie zaaplikować kwas tioglikolowy. Otwiera on łuski i sprawia on, że włoski stają się znacznie bardziej podatne na stylizację oraz, co najważniejsze, znacznie lepiej wchłaniają inne substancje. Później przechodzi się do drugiego etapu — powlekania keratyną. To składnik, który świetnie nabłyszcza oraz wzmacnia i pogrubia brwi. W tym etapie następuje nadawanie brwiom odpowiedniego kształtu. Po zakończeniu powlekania następuje ostatnia część zabiegu — odżywianie brwi olejkami. W tym celu używa się olejku jojoba lub olejku z orzechów makadamia. Zabieg laminowania brwi trwa około 45 minut. Aby osiągnąć mocniejszy efekt, laminowanie można uzupełnić henną lub farbowaniem.



Wskazania



Zabieg laminowania brwi jest nieinwazyjny i bardzo bezpieczny. Mogą pozwolić sobie na niego nawet kobiety w ciąży. Jest przeznaczony zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Laminowanie docenią zwłaszcza osoby z jasnymi, cienkimi i dotychczas mało charakterystycznymi brwiami. Laminowanie sprawia, że brwi są znacznie bardziej widoczne, odżywione, błyszczące i podatne na stylizacje. Zabieg sprawdzi się także w przypadku osób posiadających sztywne i niesforne brwi.



Istnieje niewiele przeciwwskazań do wykonywania laminowania brwi. Zabiegu nie powinny wykonywać osoby:



- będące w trakcie chemioterapii lub radioterapii, - borykające się z alergiami skórnymi,

- z problemami wirusowymi, bakteryjnymi lub grzybiczymi,

- z ranami lub zmianami skórnymi w okolicy oczu.



Ile kosztuje?



Cena laminowania brwi zależy od wielu czynników - zwykle to kwota rzędu 150-250 zł. Oczywiście usługi takie jak henna, farbowanie czy wcześniejsza regulacja brwi są dodatkowo płatne. Trzeba pamiętać o tym, aby przed zabiegiem zapoznać się z opiniami na temat wybranego salonu. Laminowanie brwi powinno być przeprowadzane przez doświadczoną kosmetyczkę. Tylko wtedy możemy liczyć na dobry efekt. Nieprawidłowe laminowanie brwi skutkować może wypadnięciem włosków lub ich łamliwością.



Efekty i pielęgnacja po zabiegu



Laminowanie brwi pozwala podkreślić naturalne piękno i z pewnością przypadnie do gustu wszystkim fankom delikatnego looku. To przeciwieństwo mocno podkreślonych i sztucznych brwi, które powoli odchodzą do lamusa. Laminowanie brwi pozwala również osiągnąć bardzo modny ostatnio efekt fluffy brows, czyli tzw. efekt jeżozwierza. To największy hit ostatnich miesięcy. Rozczesane i wystylizowane ku górze brwi, które nadają dziewczęcego looku, podbijają media społecznościowe.



Laminowane brwi nie wymagają specjalnej pielęgnacji. Trzeba jedynie pamiętać o tym, aby przez 24 godziny po zabiegu unikać ich moczenia. Chodzi o to, aby zastosowane substancje odpowiednio się wchłonęły. Później można już w pełni cieszyć się nowymi brwiami. Warto jednak pamiętać, aby co jakiś czas nawilżyć je olejkiem, np. z jojoba i przeczesać je szczoteczką. Efekty laminowania utrzymują się przez około 1-1,5 miesiąca.





