Katie Jane Hughes od lat dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w mediach społecznościowych, edukując swoich fanów na temat najlepszych technik makijażowych.



W jednym ze swoich najnowszych filmów na TikToku makijażystka pokazała, jak w kilku krokach uzyskać efekt skóry pełnej blasku i naturalności.



Katie Jane Hughes zaczyna od nałożenia odrobiny podkładu na wewnętrzną stronę dłoni. Następnie wciera go pędzlem, tak aby produkt dokładnie pokrył włosie, a dopiero później delikatnie stempluje podkład na skórze twarzy.



Taka technika pozwala równomiernie rozłożyć kosmetyk i zapobiega efektowi "ciastkowania", czyli zbierania się produktu w załamaniach skóry. Według Hughes, dzięki tej metodzie podkład wygląda bardziej naturalnie, a całość utrzymuje się przez dłuższy czas. Co ciekawe, trik ten sprawdza się także w sytuacjach, gdy odcień podkładu nie jest idealnie dopasowany do skóry - dzięki dokładnemu wcieraniu produktu na dłoni odcień lepiej wtapia się w cerę.