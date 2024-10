Jak działa płyn micelarny?

Chociaż może się wydawać, że płyn micelarny jest stosunkowo nowym kosmetykiem, to pierwszy tego typu produkt powstał już ponad 100 lat temu we Francji. Stworzono go z myślą o mieszkańcach Paryża, w którym woda była tak twarda, że jej używanie sprawiało duży dyskomfort. Zaczęto więc dodawać do miękkiej wody (przegotowanej lub dostarczanej z innych ujęć niż miejskie) kilka kropli oliwy z oliwek i to właśnie jej drobne cząsteczki były micelami. Sama nazwa kosmetyku również pochodzi z języka francuskiego. Słowo micelle oznacza bowiem kuleczkę o bardzo małej średnicy, która powstała w wyniku rozbicia większych cząstek.

Czym więc właściwie jest płyn micelarny?

Jest to produkt stworzony na bazie wody, w którym zawarte są tzw. micele - mikroskopijne kuleczki złożone z cząsteczek surfaktantów, które mają zdolność przyciągania i pochłaniania tłuszczu oraz zanieczyszczeń. Micele działają jak magnes, przyciągając nadmiar sebum, resztki makijażu i zanieczyszczenia z powierzchni skóry co sprawia, że oczyszczanie twarzy staje się łatwe i skuteczne, bez potrzeby intensywnego pocierania skóry.

Dzięki temu płyn micelarny jest nie tylko delikatny, ale również skuteczny i z powodzeniem usuwa nawet makijaż wodoodporny. Co ważne, kosmetyk ten najczęściej nie zawiera alkoholu ani agresywnych substancji drażniących, co czyni go odpowiednim produktem nawet dla osób z wrażliwą cerą.

Jak prawidłowo używać płynu micelarnego?

Stosowanie płynu micelarnego jest bardzo proste, ale aby uzyskać najlepsze efekty, warto przestrzegać kilku zasad.

1. Wybierz odpowiedni płyn micelarny

Przed przystąpieniem do oczyszczania skóry upewnij się, że wybrałeś odpowiedni płyn micelarny, który będzie dostosowany do potrzeb twojej skóry. Warto zwrócić uwagę na jego skład, zwłaszcza jeśli masz skórę wrażliwą, suchą lub tłustą (więcej o składzie w dalszej części artykułu).

2. Nałóż płyn micelarny na płatek kosmetyczny

Nasącz bawełniany płatek kosmetyczny płynem micelarnym. Nie oszczędzaj produktu - płatek powinien być dobrze nasączony, aby skutecznie usunąć zanieczyszczenia.

3. Delikatnie przetrzyj twarz

Płatek kosmetyczny z płynem micelarnym należy delikatnie przesuwać po twarzy, bez intensywnego pocierania. Zacznij od oczu i ust, ponieważ tam zazwyczaj znajduje się najwięcej makijażu. Nałóż płatek na zamknięte oko i pozostaw na kilka sekund, aby micele mogły rozpuścić tusz do rzęs i cienie, a następnie delikatnie przetrzyj.

Następnie przejdź do reszty twarzy, usuwając makijaż i zanieczyszczenia. Kontynuuj przemywanie twarzy, aż płatek będzie czysty.

4. Powtórz proces (opcjonalnie)

Jeśli masz na twarzy ciężki makijaż lub czujesz, że jedno przetarcie nie wystarczy, możesz powtórzyć proces z nowym płatkiem kosmetycznym, aby upewnić się, że skóra jest dokładnie oczyszczona.

Czy po płynie micelarnym trzeba myć twarz?

Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników, takich jak skład płynu micelarnego oraz preferencje użytkownika. Choć producenci płynów micelarnych często reklamują swoje produkty jako “nie wymagające spłukiwania", to jednak większość kosmetologów i dermatologów rekomenduje umycie twarzy po ich użyciu. Dlaczego? Oto kilka najważniejszych powodów.

Micele i resztki zanieczyszczeń na skórze

Choć płyn micelarny skutecznie usuwa makijaż i zanieczyszczenia to micele, które przyciągnęły te zanieczyszczenia, mogą pozostać na skórze. Jeśli płyn micelarny nie zostanie spłukany resztki makijażu, sebum i brudu pozostaną na powierzchni skóry, co może prowadzić do zatykania porów i powstawania niedoskonałości.

Potencjalne podrażnienia

Niektóre płyny micelarne zawierają substancje chemiczne takie jak konserwanty lub substancje zapachowe, które mogą podrażniać skórę, zwłaszcza jeśli pozostaną na niej przez dłuższy czas. Spłukanie płynu micelarnego wodą pozwala uniknąć ryzyka podrażnień, szczególnie u osób o wrażliwej skórze.

Dla lepszego oczyszczenia

Mimo że płyn micelarny dobrze radzi sobie z usuwaniem makijażu, nie zawsze usuwa wszelkie zanieczyszczenia z porów tak skutecznie jak żele czy pianki do mycia twarzy. Użycie dodatkowego kroku myjącego może pomóc dokładnie oczyścić skórę, co jest szczególnie istotnie w przypadku osób z cerą tłustą i skłonną do powstawania wągrów, zaskórników oraz innych niedoskonałości.

Rodzaj skóry ma znaczenie

Osoby, których cera ma skłonności do przetłuszczania się i zapychania potrzebują dogłębnego oczyszczania (najlepiej dwuetapowego), którego płyn micelarny może nie zapewnić. Z kolei osoby z suchą lub wrażliwą skórą mogą nie tolerować pozostawienie płynu micelarnego na skórze. Tak więc decyzja o jego zmywaniu lub pozostawieniu na twarzy zależy przede wszystkim od tego jak reaguje nasza cera i jakie są jej potrzeby.

Podsumowując, dla większości osób mycie twarzy po użyciu płynu micelarnego jest zalecane, aby dokładnie usunąć micele oraz resztki makijażu i zanieczyszczeń. Jeśli jednak używasz płynu micelarnego o bardzo łagodnym składzie i masz suchą, wrażliwą skórę, która nie toleruje częstego kontaktu z wodą, możesz rozważyć pozostawienie płynu na skórze, ale warto to robić sporadycznie i obserwować reakcję skóry.

Jak wybrać dobry płyn micelarny?

Aby płyn micelarny był skuteczny, a jednocześnie bezpieczny dla skóry, warto zwracać uwagę na jego skład. Czym się kierować przy wyborze tego kosmetyku?

Podstawą płynu micelarnego jest woda , w której rozpuszczone są micele - to właśnie one odpowiadają za skuteczność produktu. Warto wybrać płyn, który zawiera łagodne surfaktanty (środki powierzchniowo czynne), które skutecznie oczyszczają skórę, ale jej nie podrażniają.

Dobrej jakości płyn micelarny często zawiera składniki nawilżające , takie jak gliceryna, pantenol czy alantoina, które pomagają zachować odpowiedni poziom wilgoci w skórze podczas oczyszczania. To szczególnie ważne, jeśli masz suchą lub odwodnioną skórę.

Witaminy, takie jak witamina C czy witamina E, często dodawane są do płynów micelarnych , aby wspomagać procesy regeneracyjne skóry i chronić ją przed działaniem wolnych rodników. Jeśli więc zależy ci na dodatkowej ochronie i pielęgnacji, wybierz produkt zawierający te składniki. , aby wspomagać procesy regeneracyjne skóry i chronić ją przed działaniem wolnych rodników. Jeśli więc zależy ci na dodatkowej ochronie i pielęgnacji, wybierz produkt zawierający te składniki.

Unikaj płynów micelarnych, które zawierają alkohol. W przypadku cery tłustej będzie on działał wysuszająco co sprawi, że skóra, chcąc chronić się przed podrażnieniem zacznie produkować jeszcze większe ilości sebum. Z kolei u posiadaczy cery wrażliwej alkohol w składzie płynu micelarnego może spowodować nieprzyjemne uczucie ściągnięcia po jego użyciu oraz zaczerwienienie, przesuszenie i łuszczenie się skóry.

