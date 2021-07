Mika: Działanie i zastosowanie minerału w kosmetyce

Czym jest mika?

Mika to minerał. Pochodzi z rodziny krzemianów. Mikę można znaleźć w skałach występujących w Rosji, Indiach oraz Kanadzie. W Polsce mika występuje m.in. w Sudetach.



Mika to szkliste, błyszczące lub matowe kryształki. Może przybierać różne kolory. Zanim jednak zostanie składnikiem kosmetyków, musi zostać dokładnie oczyszczona, przebadana oraz zmielona.



W składzie kosmetyków znajdziemy ją pod nazwą "mica".



Mika - jak działa?

Mika jest wykorzystywana do produkcji kosmetyków kolorowych oraz pielęgnacyjnych. Minerał jest w stanie odbijać i rozpraszać światło. Dzięki temu po aplikacji produktów zawierających mikę skóra staje się gładka, wyrównana oraz bez widocznych niedoskonałości.

Głównym zadaniem miki w kosmetykach jest nadanie skórze promiennego wyglądu. Staje się ona delikatnie rozświetlona, co daje efekt zdrowej i odżywionej skóry.



Zdjęcie Mika to składnik m.in. kolorowych kosmetyków / 123RF/PICSEL

Mika w kosmetyce jest wykorzystywana jako substancja wypełniająca. Jej celem jest zwiększenie objętości produktu, przeciwdziałanie zbryleniu oraz nadanie perłowego odcienia.



Inną właściwością miki jest optyczne wygładzenie zmarszczek. Ponadto kosmetyki z miką kamuflują niedoskonałości oraz zaczerwienienia.



Stosowanie kolorowych kosmetyków, zwłaszcza pudrów z miką nie jest zalecane osobom, którem borykają się z nadmiernym wydzielaniem sebum. Mika nie jest w stanie wchłonąć go tak, jak inne wypełniacze.



Mika - zastosowanie

Mika w kosmetyce znalazła zastosowanie głównie w kosmetykach rozświetlających, kremach pod oczy oraz innych produktach pielęgnacyjnych, których głównym celem jest natychmiastowe odmłodzenie cery.



Mika to także składnik kolorowych kosmetyków. Znajdziemy ją m.in. w pudrach oraz różach, a także cieniach do powiek, rozświetlaczach i eyelinerach.



Mika znalazła również zastosowanie jako składnik naturalnych kosmetyków mineralnych oraz produktów pielęgnacyjnych do włosów.



Czy mika jest bezpieczna?

Mika w kosmetyce jest bezpieczna dla naszego zdrowia. Nie wywołuje ona reakcji alergicznych oraz podrażnień, a także nie zapycha porów. Zanim mika zostanie składnikiem kosmetyków, jest dokładnie czyszczona z metali ciężkich oraz badana laboratoryjnie.

