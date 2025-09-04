Laguna Beskidów powstaje w miejscowości Zarzecze nieopodal Żywca. Cały kompleks nad samym brzegiem Jeziora Żywieckiego zajmie powierzchnię 4 ha. Według planów, wszystkie prace budowlane zakończą się wraz z końcem 2025 roku. Wtedy całe osiedle będzie się składało z sześciu budynków, w których łącznie będzie się znajdowało 427 lmieszkań.

W skład Laguny Beskidów będzie wchodziło sześć budynków (na zdj. wizualizacja jednego z obiektów) mat. pras. Archas Design materiały prasowe

Laguna Beskidów. Jak w alpejskim kurorcie

Za projekt ekskluzywnego kompleksu apartamentowców odpowiada pracownia Archas Design z Bielska-Białej. Jak przyznaje Maciej Zuber, właściciel pracowni, w koncepcji zostały wykorzystane wyjątkowe atuty lokalizacji:

Niewysokie budynki miały wtapiać się w otoczenie nie zakłócając sąsiadom widoku na jezioro i góry. Ich horyzontalne usytuowanie w terenie i zachowanie pomiędzy nimi dużych odległości, pozwoliły osiągnąć efekt doskonałej ekspozycji urokliwego pejzażu

Nad Jeziorem Żywieckim powstaje kompleks Laguna Beskidów mat. prasowe Archas Design materiały prasowe

Architektura Laguny Beskidów nawiązuje do tradycyjnego, górskiego budownictwa. Twórcy projektu inspirowali się przede wszystkim tą występującą w alpejskich kurortach. Ostre linie dachów odnoszą się do szczytów górskich, a jasne elewacje zyskały akcenty w postaci drewnianych lameli czy grafitu. Za nowoczesny sznyt odpowiadają z kolei przeszklenia i balustrady. Apartamenty na ostatnich kondygnacjach są wyposażone w panoramiczne okna sięgające nawet pięciu metrów wysokości.

W budynku położonym najbliżej jeziora znajduje się przeszklona winda, dzięki której można podziwiać otaczające osiedle krajobrazy. W każdym budynku mieszkańcy będą mieli do dyspozycji m.in. saunę, salę fitness, rowerownię i narciarnię. Na terenie osiedla mają powstać place zabaw i boisko wielofunkcyjne.

Tak po zakończeniu wszystkich prac będzie się prezentowała Laguna Beskidów (wizualizacja) mat. pras. Archas Design materiały prasowe

Ostatni etap: przystań dla łodzi na wyspie

Ostatni etap inwestycji upłynie pod znakiem budowy krytego basenu, zielonego tarasu z jacuzzi na dachu jednego z budynków.

Co więcej, na sąsiadującej z osiedlem wyspie, powstanie przystań dla łodzi. Chociaż powstaje z myślą o mieszkańcach osiedla, ma być dostępne dla wszystkich. Nad wodą zostanie uruchomiona wypożyczalnia sprzętu wodnego. Będzie tu również działać restauracja i strażnica wodnego pogotowia. Na wyspę prowadzi promenada, wzdłuż której ma powstać odcinek trasy pieszo-rowerowej wokół Jeziora Żywieckiego.

Po umocnieniu brzegów wyspy kamieniami, planujemy na niej budowę przystani do dokowania łodzi oraz zaplecze gastronomiczne i sanitarne

Wizualizacja przystani dla łodzi, która powstanie w ramach kompleksu Laguna Beskidów nad Jeziorem Żywieckim (wizualizacja) mat. pras. Archas Design materiały prasowe

Nad "beskidzkim morzem". Jezioro Żywieckie: malowniczy punkt na południu Polski

Jezioro Żywieckie to jeden z najbardziej malowniczych punktów w Beskidach. Znajduje się na granicy Kotliny Żywieckiej i Beskidu Małego. Jego południowy kraniec sięga niemal w rejon śródmieścia Żywca, a część północna "wcina się" w zbocza Beskidu Małego.

Jezioro powstało w latach 60. XX wieku - pełni rolę przeciwpowodziową i energetyczną oraz turystyczno-rekreacyjną. Ma 94,6 mln m3 całkowitej pojemności, a jego długość wynosi ponad 6 km. Maksymalna głębokość zbiornika to prawie 27 metrów.

Jezioro Żywieckie to popularne miejsce wypoczynku Tadeusz Koniarz/REPORTER East News

Jezioro Żywieckie jest popularnym miejscem wypoczynku mieszkańców Żywiecczyzny i nie tylko. Chętnie odwiedzają je również m.in. turyści ze Śląska i Małopolski. Miejsce jest też chętnie odwiedzane przez żeglarzy, wędkarzy i plażowiczów. Wokół jeziora znajdują się szlaki spacerowe, a w okolicy - trasy rowerowe. Wiosną i latem miejsce to przeżywa prawdziwe oblężenie - w wakacje nieodłącznym elementem krajobrazu są sunące po tafli jeziora żaglówki, łódki, kajaki i rowerki wodne. Nie brakuje tu też miejsc idealnych dla osób szukających ciszy i spokoju. Dlatego też Jezioro Żywieckie nie bez powodu zyskało określenie "beskidzkie morze".

Rejon ten jest świetną bazą wypadową w inne zakątki Beskidu Żywieckiego, Małego i Śląskiego. Na wyciągnięcie ręki mamy miasto Żywiec, nazywane "perłą Beskidów".

Niedaleko znajduje się też góra Żar. Amatorzy górskich wędrówek chętnie ruszają w dalsze zakątki Beskidu Żywieckiego, np. na Halę Boraczą, Halę Rysianka i Lipowską. Niedaleko stąd również w Beskid Śląski i turystyczne miejscowości takie jak Wisła, Szczyrk czy Ustroń.

***

Źródło: Interia/mat. prasowe Archas Design

"Nomada": Lotniskowe procedury. Jedno słowo może kosztować cię podróż INTERIA.PL