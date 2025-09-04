Nad Jeziorem Żywieckim jak w alpejskim kurorcie? W otoczeniu gór wyrasta luksusowe osiedle
Wtapiające się w krajobraz niewysokie budynki, inspirowane architekturą alpejskich kurortów. Laguna Beskidów to kompleks apartamentowców, który powstaje przy Jeziorze Żywieckim. Na osiedlu powstanie kryty basen, strefa spa i sale fitness. Na tym jednak nie koniec, bo na pobliskiej wyspie powstanie plaża i przystań dla łodzi. Wszystkie prace mają się zakończyć do końca 2025 roku.
Laguna Beskidów powstaje w miejscowości Zarzecze nieopodal Żywca. Cały kompleks nad samym brzegiem Jeziora Żywieckiego zajmie powierzchnię 4 ha. Według planów, wszystkie prace budowlane zakończą się wraz z końcem 2025 roku. Wtedy całe osiedle będzie się składało z sześciu budynków, w których łącznie będzie się znajdowało 427 lmieszkań.
Laguna Beskidów. Jak w alpejskim kurorcie
Za projekt ekskluzywnego kompleksu apartamentowców odpowiada pracownia Archas Design z Bielska-Białej. Jak przyznaje Maciej Zuber, właściciel pracowni, w koncepcji zostały wykorzystane wyjątkowe atuty lokalizacji:
Niewysokie budynki miały wtapiać się w otoczenie nie zakłócając sąsiadom widoku na jezioro i góry. Ich horyzontalne usytuowanie w terenie i zachowanie pomiędzy nimi dużych odległości, pozwoliły osiągnąć efekt doskonałej ekspozycji urokliwego pejzażu
Architektura Laguny Beskidów nawiązuje do tradycyjnego, górskiego budownictwa. Twórcy projektu inspirowali się przede wszystkim tą występującą w alpejskich kurortach. Ostre linie dachów odnoszą się do szczytów górskich, a jasne elewacje zyskały akcenty w postaci drewnianych lameli czy grafitu. Za nowoczesny sznyt odpowiadają z kolei przeszklenia i balustrady. Apartamenty na ostatnich kondygnacjach są wyposażone w panoramiczne okna sięgające nawet pięciu metrów wysokości.
W budynku położonym najbliżej jeziora znajduje się przeszklona winda, dzięki której można podziwiać otaczające osiedle krajobrazy. W każdym budynku mieszkańcy będą mieli do dyspozycji m.in. saunę, salę fitness, rowerownię i narciarnię. Na terenie osiedla mają powstać place zabaw i boisko wielofunkcyjne.
Ostatni etap: przystań dla łodzi na wyspie
Ostatni etap inwestycji upłynie pod znakiem budowy krytego basenu, zielonego tarasu z jacuzzi na dachu jednego z budynków.
Co więcej, na sąsiadującej z osiedlem wyspie, powstanie przystań dla łodzi. Chociaż powstaje z myślą o mieszkańcach osiedla, ma być dostępne dla wszystkich. Nad wodą zostanie uruchomiona wypożyczalnia sprzętu wodnego. Będzie tu również działać restauracja i strażnica wodnego pogotowia. Na wyspę prowadzi promenada, wzdłuż której ma powstać odcinek trasy pieszo-rowerowej wokół Jeziora Żywieckiego.
Po umocnieniu brzegów wyspy kamieniami, planujemy na niej budowę przystani do dokowania łodzi oraz zaplecze gastronomiczne i sanitarne
Nad "beskidzkim morzem". Jezioro Żywieckie: malowniczy punkt na południu Polski
Jezioro Żywieckie to jeden z najbardziej malowniczych punktów w Beskidach. Znajduje się na granicy Kotliny Żywieckiej i Beskidu Małego. Jego południowy kraniec sięga niemal w rejon śródmieścia Żywca, a część północna "wcina się" w zbocza Beskidu Małego.
Jezioro powstało w latach 60. XX wieku - pełni rolę przeciwpowodziową i energetyczną oraz turystyczno-rekreacyjną. Ma 94,6 mln m3 całkowitej pojemności, a jego długość wynosi ponad 6 km. Maksymalna głębokość zbiornika to prawie 27 metrów.
Jezioro Żywieckie jest popularnym miejscem wypoczynku mieszkańców Żywiecczyzny i nie tylko. Chętnie odwiedzają je również m.in. turyści ze Śląska i Małopolski. Miejsce jest też chętnie odwiedzane przez żeglarzy, wędkarzy i plażowiczów. Wokół jeziora znajdują się szlaki spacerowe, a w okolicy - trasy rowerowe. Wiosną i latem miejsce to przeżywa prawdziwe oblężenie - w wakacje nieodłącznym elementem krajobrazu są sunące po tafli jeziora żaglówki, łódki, kajaki i rowerki wodne. Nie brakuje tu też miejsc idealnych dla osób szukających ciszy i spokoju. Dlatego też Jezioro Żywieckie nie bez powodu zyskało określenie "beskidzkie morze".
Rejon ten jest świetną bazą wypadową w inne zakątki Beskidu Żywieckiego, Małego i Śląskiego. Na wyciągnięcie ręki mamy miasto Żywiec, nazywane "perłą Beskidów".
Niedaleko znajduje się też góra Żar. Amatorzy górskich wędrówek chętnie ruszają w dalsze zakątki Beskidu Żywieckiego, np. na Halę Boraczą, Halę Rysianka i Lipowską. Niedaleko stąd również w Beskid Śląski i turystyczne miejscowości takie jak Wisła, Szczyrk czy Ustroń.
