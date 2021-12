2022 rok to idealny moment na zmianę koloru włosów. Być może już czas, aby wypróbować zupełnie nowy look. Które kolory włosów będą najmodniejsze w nadchodzącym sezonie?

Przedstawiamy nasze top 10 kolorystycznych trendów, zarówno dla blondynek, brunetek, jak i rudowłosych. Każda trendsetterka na pewno znajdzie tutaj coś dla siebie.

Na jakie kolory włosów warto zwrócić uwagę w 2022 roku? Modelki podchwyciły je jako pierwsze, gwiazdy kina i estrady już je noszą, a salony fryzjerskie nie nadążają z przyjmowaniem zapisów na najbliższe tygodnie!

Modne kolory włosów. Trendy w koloryzacji włosów 2022: Hibernation Hue

Jednym z najmodniejszych kolorów 2022 roku będzie czekoladowy brąz w stylu hibernation hue, na którego punkcie oszalało już mnóstwo influencerek na całym świecie po tym, jak Hailey Bieber zdecydowała się przefarbować w ten sposób swoje włosy.



Ten ciepły odcień brązu wydaje się idealnie stworzony na zimę, ponieważ na myśl od razu przywodzi gorącą czekoladę, którą ogrzewamy się w chłodne dni. Sprawdzi się jednak również latem.

Koloryzacja w stylu hibernation hue jest wielowymiarowa i do jej skomponowania najczęściej wybiera się dwa zbliżone do siebie odcienie - jeden jaśniejszy, drugi ciemniejszy.



Dzięki temu, że kolor hibernation hue jest niejednolity, może pięknie rozświetlić twarz. Ten odcień brązu najbardziej pasuje kobietom o ciepłych tonach skóry, brązowych lub piwnych oczach.



Modne kolory włosów. Trendy w koloryzacji włosów 2022: Sandy Blonde

Innym kolorem włosów, który będzie modny w 2022 jest neutralny piaskowy blond w stylu Sharon Tate.

Sandy blonde to odcień idealny dla naturalnych blondynek, które chcą pogłębić lub rozświetlić swoje pasma. Piaskowy blond sprawdzi się zwłaszcza u kobiet o jasnej, porcelanowej karnacji.

Najczęściej nie zaleca się go naturalnym brunetkom, ponieważ zazwyczaj, aby go wykonać, trzeba mocno odbarwić włosy, co negatywnie wpływa na ich kondycję.

Modne kolory włosów. Trendy w koloryzacji włosów 2022: Karmelowy blond

Kolejny modny odcień 2022 to karmelowy blond. Ten kolor włosów jest idealny zarówno dla pań o ciemnych, jak i jaśniejszych włosach.

W przypadku tych pierwszych prawdopodobnie będzie pięknie kontrastował z oprawą oczu i karnacją, ponieważ ten kolor włosów bardzo pasuje do ciepłych typów urody.

Karmelowy blond sprawdzi się również jako element ombre lub balejażu.



Modne kolory włosów. Trendy w koloryzacji włosów 2022: Karmelowy brąz

Ciemniejsza alternatywa dla karmelowego blondu?

Również karmelowy brąz będzie kolorem włosów modnym w 2022.

Jest to odcień pomiędzy ciemniejszym blondem a jasnym brązem. Karmelowy brąz pięknie mieni się na słońcu i pasuje do pań o ciepłym typie urody.

Karmelowy brąz to odcień świetny zwłaszcza na lato, ponieważ współgra z opalenizną. Oczywiście, najłatwiej uzyskać go na ciemnym blondzie lub jasnym brązie.

Modne kolory włosów. Trendy w koloryzacji włosów 2022: Chocolate Cherry

Marzysz o tym, by w 2022 roku przefarbować włosy na oryginalny i wyrazisty kolor? Weź przykład z Julianne Moore, która pokochała odcień chocolate cherry.

To mieszanka brązu, który stanowi bazę, i ciepłych miedziano-czerwonych tonów. Dzięki takiemu połączeniu włosy wydają się bardziej lśniące, a ich kolor bardziej szlachetny i głęboki.

Modne kolory włosów. Trendy w koloryzacji włosów 2022: Miedziany

Jeżeli uwielbiasz rudości i masz jasną cerę, a do tego piegi, w 2022 roku śmiało postaw na miedziany kolor włosów.

Chłodny typ urody i jasne odcienie rudego dobrze współgrają. Panie o nieco cieplejszych typach urody również nie muszą rezygnować z rudych włosów, ale raczej powinny wybrać inne odcienie.

W ich przypadku sprawdzą się kolory mahoniowe lub kasztanowe, delikatnie wpadające w czerwienie.

Modne kolory włosów. Trendy w koloryzacji włosów 2022: Pumpkin Spice Latte

Pumpkin spice latte to kolejny modny kolor 2022 roku. Ten odcień jest niezwykle subtelny i stanowi świetną alternatywę dla tych pań, które wahają się pomiędzy jasnymi pasmami a delikatnymi rudościami.

Pumpkin spice latte pięknie rozpromienia skórę twarzy. Mogą sobie na niego pozwolić zarówno kobiety o jaśniejszej, jak i nieco ciemniejszej karnacji.

Ważne jest to, aby dobrać odpowiednio odcień. W przypadku jasnej cery sprawdzi się kolor dyniowego latte z odcieniami miedzi, a w przypadku ciemniejszej — z lekko miodowymi lub bursztynowymi refleksami.



Modne kolory włosów. Trendy w koloryzacji włosów 2022: Pieczarkowy blond

Mushroom blonde, czyli pieczarkowy blond to odcień, który wygląda naturalnie i stosunkowo łatwo go utrzymać. Nie będzie więc sprawiał większych problemów ani wymagał zbyt częstych wizyt u fryzjera, co z pewnością ucieszy niektóre panie.



Mushroom blonde jest stonowany. Pieczarkowy blond to chłodny odcień z dodatkiem srebrnych lub ciemniejszych tonów, więc będzie idealnie pasował paniom w zimnym typie urody, które nie mogą się zdecydować, czy chcą mieć włosy w odcieniu blondu, czy chłodnego brązu.



Modne kolory włosów. Trendy w koloryzacji włosów 2022: Truskawkowy blond

Kolejną modną koloryzacją, która już od kilku sezonów podbija serca kobiet na całym świecie, jest truskawkowy lub różowy blond, nazywany też różowym złotem. Będzie modny również w 2022 roku.



Najczęściej łączy w sobie chłodne blondy i różowe tony, dzięki czemu pięknie podkreśla porcelanową cerę. Poza tym, w takich pasmach trudno będzie nie wyróżnić się z tłumu.



Truskawkowy blond sprawdza się również w wersji ombre.



Modne kolory włosów. Trendy w koloryzacji włosów 2022: Szampański blond

Szampański blond to kolejny modny blond, który będzie królował w salonach fryzjerskich w 2022 roku.



Ten odcień stanowi połączenie tonów: beżu, blondu i pastelowego różu, dzięki czemu otrzymujemy wytworny i niepowtarzalny kolor włosów.



Trzeba jednak uważać, aby nie przesadzić z nasyceniem różu, aby nie wyszedł nam truskawkowy blond. Fanką szampańskiego blondu jest m.in. modelka Romee Strjid.



Modne kolory włosów. Trendy w koloryzacji włosów 2022: Platynowy blond

Modna koloryzacja 2022 roku, która nigdy nie wyjdzie z mody? Oczywiście platynowy blond, który jest uniwersalny i dodaje uroku każdej kobiecie, jeśli tylko ma ona odwagę, aby się na niego zdecydować.



Kobieta w platynowym odcieniu blondu wygląda niepowtarzalnie i przyciąga wzrok, ale trzeba pamiętać, że jest to dość wymagająca koloryzacja. Jeśli chcesz wyglądać jak Deanerys Targaryen z "Gry o Tron", będziesz musiała zadbać o swoje włosy, ponieważ tak modne rozjaśnianie niszczy pasma.



Poza tym platynowy blond może dość szybko stracić swój urok, więc prawdopodobnie będziesz musiała stosować maseczki niwelujące żółte tony.



Platynowy blond najlepiej wygląda u pań z jasną karnacją oraz niebieskimi, zielonymi albo szarymi tęczówkami.



