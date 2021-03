​Najciekawsze makijaże z gali Grammy. Którymi warto się inspirować, a których unikać?

63. gala rozdania nagród muzycznych już Grammy za nami. I choć na ceremonii wręczania statuetek w Los Angeles nie było aż tak wielu gwiazd, jak to miało miejsce w minionych latach, to i tak na czerwonym dywanie było na co popatrzeć.

Zdjęcie Podczas tegorocznej gali Beyonce odebrała cztery statuetki /Rex Features /East News

Największą gwiazdą tego wieczoru była Beyonce, która odebrała cztery statuetki, a jedną z nich podzieliła ze swoją 9-letnią córką Blue Ivy. Choć triumfowała wśród nagrodzonych, na czerwonym dywanie Beyonce oddała pole innym piosenkarkom, które przyćmiły ją zarówno swoimi kreacjami jak i makijażem. Oto przegląd najbardziej zjawiskowych looków tegorocznej gali.

Ani dopasowana skórzana sukienka z kolekcji Schiaparelli, którą wybrała na ten wieczór Beyonce, ani jej stonowany makijaż czy fryzura nie zostaną zapamiętane na długo. Za to paznokcie piosenkarki - z pewnością tak! Specjalnie nie używamy słowa manicure, ponieważ w zasadzie były to długie skórzane rękawiczki zakończone sztucznymi złotymi paznokciami. Popsugar.com podaje, że piosenkarka wykorzystała tu trik stosowany przez drag queens, które właśnie w takich ozdobionych sztucznymi paznokciami rękawiczkach występują na scenie.

Gdy mowa o ekstrawaganckim manicure, nie można nie wspomnieć o Billie Eilish, która nie zawiodła, ale też i nie zaskoczyła fanów swoim wyglądem. Jak na kilku innych galach piosenkarka miała na sobie total look obejmujący także paznokcie - tym razem wybrała różowo-szary kwiatowy wzór, który powtarzał się na jej dłoniach i całej reszcie stroju (projekt domu mody Gucci), a twarz ukryła za kapeluszem i maseczką z tego samego żakardowego materiału.