Makijaż twarzy powinien wydobyć to, co w kobiecie najpiękniejsze - podkreślić walory urody, a zakryć ewentualne mankamenty jak np. zmarszczki, cienie pod oczami czy też przebarwienia. Makijażem można także optycznie wyszczuplić twarz, złagodzić jej rysy i dodać blasku. Co więcej, jest to możliwe w domowych warunkach i przy pomocy niedrogich kosmetyków. Wystarczy jedynie odrobina wiedzy oraz wprawy, by codzienny, jak i ten wyjściowy makijaż wykonany samodzielnie prezentował się doskonale. Kluczowy będzie dobór produktów - przede wszystkim podkładu, czy też różu, a także odpowiednia technika ich aplikacji. Jak więc za pomocą kosmetyków odmłodzić się, będąc po 40-stce? Pamiętaj, aby unikać kilku podstawowych makijażowych błędów, które mogą wizualnie postarzyć.

Unikaj zbyt mocnego makijażu

Mocny makijaż twarzy już od kilku lat jest "passe". W trendach króluje naturalny, "świeży" look, który dodaje młodzieńczego wyglądu. Coraz więcej kobiet stawia się na makijażowy minimalizm, ograniczając się do stosowania podkładu, korektora, rozświetlacza, różu, neutralnego cienia do powiek, jasnej pomadki i tuszu do rzęs. Większa ilość kosmetyków może niestety "zatrzymywać" się w zmarszczkach mimicznych podkreślając je. Ponadto mocny makijaż - np. ciemny smokey eye, może sprawić, że powieki będą wyglądały na "zmęczone".

Wyrysowane, ciemne usta

Kluczem w stworzeniu odmładzającego makijażu jest także umiejętne podkreślenie ust. Pamiętaj, aby zachować ostrożność podczas pracy z konturówką w połączeniu z matową szminką. Zbyt mocno zarysowane usta mogą podkreślać zmarszczki w tej okolicy i zadziałać na niekorzyść twojego wyglądu. Jeśli chcesz odmłodzić się makijażem sięgaj raczej po pomadki o wykończeniu satynowym lub delikatnie błyszczącym. Jeśli chcesz użyć konturówki postaraj się rozetrzeć ją w kierunki środka ust. Nadmiar produktu na ustach po pomalowaniu ich szminką czy błyszczykiem zbierz natomiast jednorazową chusteczką poprzez odciśnięcie, a następnie ponownie nałóż kosmetyk wklepując go opuszkami palców. Nie używaj także zbyt ciemnej szminki - jasne odcienie zbliżone do naturalnego koloru ust (nude, jasnoróżowe) będą zdecydowanie lepsze.

Zbyt matowa cera

Skóra po 40-stce jest zwykle bardziej sucha, traci z wiekiem swój młodzieńczy blask i potrzebuje konkretnej pielęgnacji. W tym wieku unikaj używania podkładów mocno matujących, które mogą sprawić, że będzie wyglądała na szarą i zmęczoną. Najlepszym wyborem będą te rozświetlające i nawilżające. Taki rodzaj kosmetyku sprawi, że cera zyska młodzieńczy blask i świeżość.

Zdjęcie Jeśli użyjesz zbyt dużo pudru, twoja cera będzie matowa i poszarzała / 123RF/PICSEL

Nieumiejętnie użyty puder

Ponadto nie przesadzaj z przypudrowywaniem twarzy - jeśli zrobisz to zbyt intensywnie możesz uzyskać ten sam efekt co podczas używania matowego podkładu. Zmarszczki będą bardziej widoczne, a cera straci blask. Postaraj się nakładać mniejszą ilość pudru niewielkim pędzlem i unikaj produktów mocno matujących. Omieć jedynie nos, środek czoła oraz brodę.