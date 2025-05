Kamień w urządzeniach - co go powoduje?

Sprzęty domowe, zarówno te kuchenne, jak i łazienkowe, każdego dnia są narażone na powstawanie nieestetycznego kamienia. Dlaczego tak się dzieje? Niemal codziennie mają kontakt z wodą, a gromadzący się z czasem uporczywy nalot to nic innego, jak wytrącające się związki magnezu oraz wapnia. Poziom zanieczyszczenia urządzeń zależy przede wszystkim od tego, jak twardą wodę mamy w kranie. Im więcej wymienionych związków zawiera, tym większą szkodę może wyrządzić m.in. czajnikowi.

Warto wiedzieć, że te same minerały są szczególnie pożądane w wodzie pitnej. Specjaliści wskazują, że to właśnie wapń oraz magnez chronią przed powstawaniem groźnych deficytów w organizmie. Woda, którą stosujemy w domu lub mieszkaniu, powinna ich być praktycznie w 100% pozbawiona. Nie da się jednak tego uniknąć, dlatego należy pamiętać, by nie odkładać na później czyszczenia zakamienionych sprzętów. W ten sposób narażamy je na awarie, a portfel na nieprzewidziane wcześniej wydatki.

Częstotliwość czyszczenia czajnika

Jak pozbyć się kamienia z czajnika? 123RF/PICSEL

Regularna pielęgnacja sprzętów domowych oraz poświęcanie im należytej uwagi to dobra droga do zachowania ich w jak najlepszym stanie przez długie lata. W wielu mieszkaniach nie zobaczymy już zwykłych czajników, które dawno wyparły luksusowe ekspresy. Posiadacze tradycyjnych urządzeń często zastanawiają się, jak często należy je czyścić. Odpowiedź jest prosta.

Myśląc o porządnym wyszorowaniu czajnika, warto zapoznać się z zaleceniami producentów. Większość doradza czyszczenie urządzenia ok. 2 razy w miesiącu. Ważne, by po przeprowadzonym odkamienianiu kilkukrotnie wlać, zagotować i wylać wodę. Mieszanka z resztkami specjalistycznych środków nie nadaje się do zalania herbaty lub kawy. Wiemy już, jak często myć czajnik. Pozostaje jednak kwestia do wyjaśnienia. Czym skutecznie odkamienić sprzęt?

Nietypowe alternatywy dla octu

Jedną z najpopularniejszych metod odkamieniania czajnika jest ocet i to właśnie z niego najchętniej korzystają doświadczone panie domu. Czasem warto jednak zejść z utartej ścieżki i wypróbować nieco mniej konwencjonalnych metod, których efekty pozytywnie zaskakują. Osobom, które z entuzjazmem podchodzą do próbowania nowych patentów, polecamy wykorzystanie coca-coli lub obierek z ziemniaków.

Pierwszy trik polega na wlaniu do czajnika ok. 300 ml coca-coli, a następnie uzupełnienie jej ok. 100 ml wody i zagotowanie całości. Kiedy sprzęt da znać, że mikstura osiągnęła odpowiednią temperaturę, pozostawiamy ją w środku na 30 minut. Po tym czasie wylewamy mieszankę razem z zebranym kamieniem i przepłukujemy wnętrze wodą. Drugi hit Internetu wymaga od nas zgromadzenia porcji obierek z ziemniaków. Składnik wrzucamy na dno czajnika, uzupełniamy wodą pod górną kreskę i doprowadzamy do zagotowania. Czynność powtarzamy kilkukrotnie, do momentu aż nagromadzony nalot przestanie być widoczny.

Jak odkamienić czajnik? Interia DIY Interia DIY

Sprawdź również: