Po podjęciu decyzji o wprowadzeni zmian w codziennym funkcjonowaniu, zacznijmy od przyjrzenia się jadłospisowi. Dietetycy wskazują, że zmiana nawyków żywieniowych oraz samozaparcie mogą doprowadzić nas do pozbycia się zbędnych kilogramów. Specjaliści szczególnie polecają włączenie do diety kminu rzymskiego, nazywanego także kuminem. Liczne badania wykazały, że to właśnie ten składnik odpowiada za obniżenie poziomu złego cholesterolu (LDL), a także stymulowanie trzustki do wydzielania insuliny - niezbędnej w metabolizowaniu węglowodanów.