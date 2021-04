​Najlepsze fryzury i makijaże z gali BAFTA 2021

Tegoroczna ceremonia rozdania nagród Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych BAFTA 2021 za nami. I choć trwająca dwa dni gala odbywała się bez publiczności, a część gwiazd pojawiła się na niej tylko zdalnie, to na czerwonym dywanie w londyńskim Royal Albert Hall mogliśmy podziwiać wiele wspaniałych makijaży i fryzur. Które z nich zrobiły największe wrażenie i zebrały najwięcej przychylnych komentarzy?

Rozgrzewka przed galą Oscarów - tak nagrody BAFTA nazywają filmowcy. Tego określenia równie dobrze mogą używać też ci, którzy na wielkich galach szukają inspiracji w sprawach tego, co jest teraz modne. W czasie sobotnio-niedzielnego wydarzenia w Londynie nie zabrakło wyrazistych kolorów na ustach, metalicznych makijaży smoky eyes i efektownych fryzur zgodnych z najnowszymi trendami. W minionych latach jedną z najbardziej wyczekiwanych na czerwonym dywanie gwiazd była księżna Kate, która razem z księciem Williamem pojawiała się na ceremonii, jednak w tym roku ze względu na śmierć księcia Filipa, książęca para nie była obecna na gali. A które gwiazdy zaprezentowały najefektowniejsze makijaże i fryzury?

Prianka Chopra-Jonas

To jej makeup i uczesanie zrobiły w czasie tegorocznej gali największe wrażenie. Aktorka zaprezentowała jeden z najgorętszych trendów fryzjerskich 2021 roku - bąbelkowy kucyk. Fryzjer Luke Pluck Rose, który wykonał tę fryzurę, zdradził, że aby włosy aktorki zyskały odpowiednią objętość i teksturę, spryskał kucyk suchym szamponem Anomaly, a następnie założył na całej jego długości gumki. Na koniec palcami nadał fryzurze odpowiedni "bąbelkowy" kształt. Równie często jak oryginalna fryzura komplementowany był makijaż aktorki. To zasługa karmazynowych ust i eleganckiego metalicznego makijażu oczu w dwóch odcieniach złota, który zaproponowała aktorce na ten wieczór makijażystka Wendy Rose.

Phoebe Dynevor

Gwiazda serialu Netfliksa "Bridgertonowie" wybrała na czerwony dywan makijaż i fryzurę w hollywoodzkim stylu glam. Stylista fryzur Dayaruci ułożył włosy aktorki z luźne fale z przedziałkiem z boku - uczesanie miało więc szyk retro i nawiązywało do tych, które nosiły przed laty Rity Hayworth czy Lana Turner. Makeup gwiazdy również był klasyczny i elegancki - makijażystka Naoko Scintu użyła czarnego eyelinera, by podkreślić oczy aktorki, oraz neutralnej, różowo-beżowej szminki na usta. Uwagę przyciągały także mocno podkreślone, zaczesane do góry brwi.