Wygląd fryzury ma bezpośredni wpływ na to, jak jesteśmy odbierani przez otoczenie. Włosy pełne objętości, lekkości i blasku kojarzą się z młodością i energią. Z kolei fryzury zbyt ciężkie, płaskie lub nieprzystające do kształtu twarzy mogą niepotrzebnie podkreślać oznaki starzenia.

Warstwowe cięcia do ramion to kolejna opcja, która sprawdza się u wielu osób. Dodają objętości, układają się naturalnie i pozwalają zachować dynamikę we fryzurze. Można je łatwo stylizować zarówno na prosto, jak i z wykorzystaniem lokówki czy prostownicy do uzyskania fal.