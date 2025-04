Z biegiem lat skóra traci kolagen, staje się cieńsza i mniej elastyczna. Mięśnie wokół oczu słabną, a tłuszcz, który wcześniej wspierał strukturę powieki, zaczyna się przemieszczać. To sprawia, że górna powieka zaczyna "opadać", czasem aż na linię rzęs. Do tego dochodzą czynniki genetyczne, chroniczny brak snu, stres i długie godziny przed ekranem - wszystko to może przyspieszyć ten proces, nawet u osób w wieku 30+. A co później? Twarz wygląda na zmęczoną, smutną, a codzienny makijaż już nie wystarcza.