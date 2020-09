Mocny, płaski brzuch to marzenie większości kobiet - niestety, często nieosiągalne. W walce o "idealny abs" często popełniamy błędy - same brzuszki nie wystarczą, by wzmocnić i wyszczuplić brzuch. Na kanale Moniki Kołakowskiej znalazłyśmy trening idealny - mocne cardio, które pokochacie!

Wideo youtube