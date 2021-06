​Najmodniejsza fryzura sezonu? Ta inspirowana kultowym uczesaniem Farrah Fawcett

Moda uwielbia powroty do przeszłości. Choć designerzy dwoją się i troją, by zaskoczyć odbiorców innowacyjnymi rozwiązaniami czy nietuzinkowym projektem, to trendy inspirowane minionymi czasami cieszą się wśród fanów mody niesłabnącą popularnością. W tym sezonie nastąpił wyraźny zwrot ku estetyce lat 70. - wyjątkowej dekady, w której mieszał się styl hippisów, punków i bywalców dyskotek. Projektanci z upodobaniem lansują więc na wybiegach kolorowe spodnie dzwony, szydełkowe topy, koszule i marynarki z szerokimi kołnierzami oraz złote cekinowe sukienki i buty na platformie.

Fascynacja estetyką lat 70. obejmuje jednak nie tylko modne wówczas stroje, ale także makijaże i fryzury. Uczesanie, które w ostatnim czasie zdobyło szczególnie dużą popularność w mediach społecznościowych, inspirowane jest kultową fryzurą słynnej aktorki Farrah Fawcett, gwiazdy serialu "Aniołki Charliego". Niegdysiejsza ulubienica Ameryki słynęła z bujnych blond włosów, które układała w charakterystyczne, puszyste fale. Modę na tę fryzurę przywróciła niedawno użytkowniczka TikToka Mallory Jade, posługująca się pseudonimem @groovy_mal. Filmik instruktażowy prezentujący metodę na uzyskanie bujnej fryzury do złudzenia przypominającej uczesanie Fawcett, wyświetlono jak dotąd ponad 2,3 miliona razy.

"Rok spędzony w izolacji sprawił, że większość z nas stawia teraz na maksymalizm. W takich fryzurach chodzi o zabawę, przełamywanie schematów. To uczesanie, łączące długą podwiniętą grzywkę oraz odsłaniające twarz warstwy, jest idealną propozycją na imprezę, ale też na co dzień. Znakomicie odmładza i dodaje włosom objętości. Stanowi ukłon w stronę dziewczyn tańczących na parkiecie kultowego Studia 54" - zaznacza w rozmowie z brytyjskim magazynem "Elle" współpracująca z gwiazdami stylistka fryzur Dionne Smith.

Zdjęcie Farrah Fawcett była ikoną lat 70. / Everett Collection / Everett Col/EAST NEWS / East News

Jak zatem uzyskać modny look w stylu Aniołka Charliego? "Wystarczy wysuszyć włosy na szerokiej okrągłej szczotce, wywijając końce na zewnątrz. Jeśli twoje włosy są naturalnie cienkie, podczas mycia użyj szamponu zwiększającego objętość. Po wysuszeniu włosów spryskaj je obficie lakierem" - instruuje ekspertka.