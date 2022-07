Najmodniejszym lakierem do paznokci u stóp tego roku jest bezkonkurencyjnie niebieski. To właśnie ten kolor Polki wybierają najczęściej. Odcieni niebieskiego jest bardzo wiele - od jasnego błękitu, poprzez lazurowy turkus, aż do ciemnego, głębokiego granatu. Jeśli chcesz w tym sezonie wakacyjnym być "na topie", spośród szerokiej gamy odcieni z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

Co ciekawe, pedicure wcale nie musi być nudny. Zamiast jednolitej barwy warto wybrać dodatki w postaci połyskujących drobinek, czy ciekawych wzorków, które każda doświadczona manicurzystka wykona bez problemu. Takie dodatki są w tym roku bardzo na czasie!

Co zatem wybrać, aby wbić się w tegoroczne trendy i czuć się przy tym fantastycznie?

Zdjęcie Wzorki na paznokciach u stóp biją rekordy popularności / 123RF/PICSEL

Na stopach prezentować będą się fenomenalnie stemplowane wzorki oraz połyskujące drobinki, konfetti czy brokat. Wśród niebieskich kolorów prym wiodą natomiast błękit, chabrowy oraz turkus. Modne tego lata są również wzorki kwiatowe - takie w subtelnym wydaniu. Warto też pomyśleć o abstrakcyjnych zdobieniach jak np. pisakowe ślady, czy też efekt dymku.

Dobrze wiedzieć, że całkiem inaczej prezentuje się kolor z połyskiem, a inaczej w macie. Jeszcze efektowniej wyglądać będzie pedicure powstały z połączenia tych dwóch wariantów.

Zdjęcie Kwiaty na paznokciach u stóp? Czemu nie! / 123RF/PICSEL

Opcji jest bardzo wiele, dlatego każda kobieta z pewnością wybierze coś pod swoje indywidualne upodobania. Korzystajmy więc, bo letnie dni uciekają bardzo szybko!