Zimowe niedobory składników odżywczych zauważyć można nie tylko na podstawie poszarzałej cery. Szorstka i sucha skóra stóp z tendencją do pękania i uszkodzeń to kolejny objaw. Zadbaj o dostarczanie ciału zwłaszcza witamin A oraz E. Można posiłkować się suplementami, ale grunt to zbilansowana dieta. W jadłospisie uwzględniaj jaja, morskie ryby, marchew, czerwoną paprykę i brokuły.