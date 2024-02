Jaki kolor włosów na 2024? Zimne kakao odejmie kilka lat i rozświetli twarz

Oprac.: Anna Grochal Moda

Zimne kakao to tegoroczny trend kolorystyczny, który stanowi połączenie jasnego brązu, mlecznych odcieni i liliowego fioletu. Jeśli poszukujesz inspiracji na zmianę koloru włosów, koniecznie go wypróbuj. Nadaje włosom efekt wielowymiarowości i subtelnie rozświetla twarz. Zimne kakao pasuje do każdego typu urody i stylu. Nie wierzysz? Przekonaj się sama!

Zdjęcie Jaki kolor włosów na wiosnę? / 123RF/PICSEL