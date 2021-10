Nałóż na włosy majonez. Efekty Cię zaskoczą!

Działanie maseczki z majonezu

Domowe maseczki do włosów to szybki i tani sposób na poprawienie kondycji kosmyków. By cieszyć się zdrowymi i pełnymi blasku włosami wystarczy odpowiednio o nie zadbać. Z pomocą przychodzą domowe metody.

Jedną z nich jest maseczka z majonezu. Wbrew pozorom może okazać się skuteczna w walce o lepszy stan włosów. Majonez nabłyszczy i wygładzi włosy, a do tego je wzmocni i nawilży. Sprawdzi się szczególnie w przypadku suchych i zniszczonych włosów.

Jak przygotować maseczkę z majonezu?

Do przygotowania maseczki potrzebna będzie szklanka majonezu i jedno jajko. Składniki należy dokładnie wymieszać i rozprowadzić na włosach, a następnie nałożyć na nie czepek.



Po upływie pół godziny włosy należy dokładnie umyć za pomocą delikatnego szamponu i letniej wody.



Warto mieć na uwadze, że maseczka z majonezu przysienie oczekiwane efekty, jeśli będzie regularnie stosowana.

