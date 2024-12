Ze świata nauki co rusz napływają wieści na temat szkodliwego wpływu stresu na nasze zdrowie. Badania dowiodły, że osoby zmagające się z przewlekłym stresem są dużo bardziej narażone na groźne choroby, takie jak nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, zespół jelita drażliwego, cukrzyca typu 2 czy otyłość. Gdy dokucza nam permanentny stan psychicznego napięcia, jesteśmy też podatni na wzrost poziomu cholesterolu we krwi, a także rozmaite infekcje , gdyż osłabieniu ulega układ immunologiczny. U kobiet często pojawiają się wówczas zaburzenia cyklu menstruacyjnego.

Chroniczny stres fatalnie wpływa też na urodę. Nierzadko przyspiesza bowiem proces siwienia, prowadzi do nadmiernego wypadania włosów oraz wywołuje trądzik. Brak spokoju ducha bywa zarazem częstą przyczyną pojawiania się na skórze znienawidzonych zmarszczek. "Stres stymuluje wydzielanie kortyzolu, co z kolei prowadzi do zmniejszenia ilości i produkcji kolagenu. W efekcie obniża się jędrność, elastyczność i nawilżenie skóry, a co za tym idzie pojawiają się drobne linie i zmarszczki" - wyjaśnia w rozmowie z serwisem "Byrdie" dermatolożka Annie Chiu.