Zmarszczki to niewielkie załamania w skórze, które tworzą się na czole, w okolicy oczu, między brwiami i wokół ust, pogłębiając się wraz z upływem czasu. Ten problem prędzej czy później dotyka każdą z nas.

Rodzaje i przyczyny powstania zmarszczek

Rodzajów i przyczyn powstania zmarszczek jest wiele. Problem pojawia się w wyniku procesu starzenia się skóry, kiedy w jej warstwach, wraz z wiekiem, stopniowej redukcji ulega zawartość elastyny i kolagenu, które odpowiadają za elastyczność i jędrność. To powoduje powstanie niewielkich zmarszczek wokół oczu, ust i na czole.

Lubrykant na bazie wody - zalety

Co zrobić, by zachować świeżość kwiatów? Trik z wybielaczem

Jak doczyścić przypalone spody naczyń? Jest prosty sposób! Zmarszczki pojawiają się również w wyniku odwodnienia skóry. Kiedy w naszym ciele zaczyna brakować wody, skóra nie jest w stanie dostatecznie się regenerować, tracąc jednocześnie swoją jędrność. To sprzyja powstawaniu zmarszczek, szczególnie tych na czole.

Wraz ze śmiechem, marszczeniem brwi czy mrużeniem oczu w załamaniach skóry pojawić mogą się zmarszczki mimiczne. Najczęściej widocznymi są te wokół ust, między brwiami oraz kurze łapki wokół oczu.

Reklama

Powstawaniu zmarszczek sprzyjać może również sen na brzuchu lub na boku. Wówczas skóra twarzy jest bowiem przez długi czas uciskana, a w jej fałdach pojawią się zmarszczki. Uniknąć ich można poprzez sen na plecach.

Domowy krem na zmarszczki

Chociaż sam proces powstawania zmarszczek jest procesem naturalnym, możemy znacząco wpływać na ich ilość oraz głębokość. Pomoże krem przeciwzmarszczkowy, który wykonać możemy w zaciszu własnego domu. Otrzymamy około 1/3 szklanki kremu, który wystarczy na 3 miesiące.

Czego potrzebujemy?

¼ szklanki naturalnego oleju słonecznikowego tłoczonego na zimno,

2 łyżki oleju rzepakowego, zawiera naturalnie koenzym Q10, ale tylko ten tłoczony powoli, na zimno lub olejku z nagietka lekarskiego,

2 łyżki stołowe (15g) wosku pszczelego,

½ łyżeczki witaminy E,

2 łyżki soku z cytryny,

150 ml wody destylowanej,

10 kropli naturalnego olejku cytrynowego.

Wykonanie:

Oleje i wosk umieszczamy w słoiku. Garnek napełniamy do około 10 cm wodą, a następne doprowadzamy do wrzenia. Na dnie garnka kładziemy szmatkę, a na niej słoik z olejami i woskiem, bez przykrywki. Całość podgrzewamy do momentu, w którym wosk całkowicie się rozpuści. Od czasu do czasu mieszamy.

Słoik ściągamy z ognia i dodajemy olejek eteryczny, jeszcze raz dokładnie mieszając. Przelewamy miksturę do miseczki i czekamy, aż delikatnie się ochłodzi - do momentu, w którym wkładając palec do substancji nie oparzy.

W międzyczasie podgrzewamy wodę do temperatury 40 stopni i dodajemy do niej soku z cytryny. Przygotowujemy mikser. Zaczynamy od miski z olejem, który mieszkamy ciągłym ruchem. Dolewamy wody, nieustannie miksując krem około 10 minut. Krem wkładamy do słoiczka, a następnie do lodówki. Tam można przechowywać go przez około 3 miesiące.

***

Zobacz również:

Idealna cera dzięki diecie. Oto 6 sekretów, które pomogą o nią zadbać

Domowe maseczka nawilżająca. Te propozycje to hit!

Jak usunąć łupież? 5 sprawdzonych sposobów