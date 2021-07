Nicole Kidman w najmodniejszej krótkiej fryzurze. Obcięła się na pixie cut

Pixie cut to najmodniejsza fryzura sezonu. Nicole Kidman zdecydowała się na to odważne cięcie

Najmodniejszą fryzurą tego lata jest pixie cut. Moda na to ekstrawaganckie cięcie jest promowana przez gwiazdy srebrnego ekranu. Dlatego styliści przewidują, że w Polsce to cięcie będzie hitem nadchodzącej jesieni.

Ostatnio metamorfozie poddała się Nicole Kidman. Aktorka bez żalu pozwoliła obciąć burzę swoich kultowych loków. Co w zamian? Krótko z tyłu, długo z przodu, tak w skrócie można opisać frywolne pazurki. Efektem Kidman podzieliła się na Instagramie.

Trudno oderwać wzrok. Żal loków, ale trzeba przyznać, że pożegnanie z nimi było jednoznaczne z odjęciem sobie minimum dziesięciu lat! Fryzura podkreśliła alabastrową cerę i delikatne rysy i smukłą szyję bogini kina.



Reklama

Instagram Post

Bob wciąż polecany przez stylistów

Kultowa już fryzura wciąż jest udoskonalana przez mistrzów fryzjerstwa. Wielu stylistów podkreśla, że po pandemii klientki skarżą się na wypadające i osłabione włosy. Na jaką fryzurę należy się zadecydować w tym przypadku? Idealny będzie bob z przedziałkiem.

W zależności od owalu możemy czesać się z przedziałkiem na środku lub z boku jeżeli bliżej nam do okrągłej lub kwadratowej twarzy. Delikatna zmiana a potrafi sprawić, że jedna fryzura ma różne oblicza, a to w przypadku krótkich włosów ogromny atut. Zarówno blondynki, jak i brunetki będą wyglądały w tym cięciu szykownie. Nie wierzycie?

Wiele gwiazd decyduje się właśnie na to cięcie, a potem zachwyca na czerwonym dywanie. Bob z przedziałkiem ma jeszcze jeden atut. Jeżeli dłoń stylisty jest pewna podczas cięcia, a ruchy przemyślane, ta fryzura nie potrzebuje modelowania. Wystarczy wysuszyć, przeczesać i gotowe. Oszczędzamy czas i nie niszczymy osłabionych włosów.

Cięcie na boba ma wiele odmian. Na Instagramie nie brakuje inspiracji zza oceanu. Jeżeli pamiętacie wywijane na zewnątrz końcówki podczas modelowania to właśnie nadchodzi ich powrót.

Instagram Post

Cięcie "na grzybka" wraca do łask

Po kilku dekadach fryzura na grzybka zyskuje grono fanów. Jedni decydują się na tę fryzurę po raz pierwszy, dla innych jest to powrót do przeszłości, bo to odważne cięcie od przysłowiowego garnka święciło triumfy w latach 90.. Naczynie nakładało się na głowę, odcinało jego kształt na włosach i gotowe!



Na szczęście obecni styliści posługują się bardziej wyrafinowanymi technikami cięcia, ale w mediach społecznościowych nie brakuje filmów instruktażowych z użyciem naczyń kuchennych. Nawet słynna Ekipa pokusiła się o przetestowanie cięcia od miski jednej z najmodniejszych fryzur sezonu. Friz nie był zachwycony.



Wideo youtube

Fryzura na grzybka jest znana stylistom, ale pod inną nazwą. Nie zdziw się, jeżeli zaproponują cięcie "bowl cut".



Symetryczna fryzura z ciężką grzywką i podgolonymi bokami będzie doskonałym tłem dla oryginalnych okularów korekcyjnych. Dzięki tym dwóm sztuczkom totalnie możemy zmienić nasz wizerunek. Pytanie tylko... Czy jesteśmy na to gotowe?

Instagram Post

*** Zobacz także ***



Jak zrobić przeciwzmarszczkowy masaż twarzy?



Jak wybielić zęby w domu?



Peeling: Sekret młodej skóry



Olejek różany: Właściwości i zastosowanie



Jak nosić sukienki midi? Księżna Diana to wiedziała. Kto jeszcze?

Księżna Diana powiedziała to przed śmiercią?! Po wypadku zaczął się chaos!