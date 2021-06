Klaudia Halejcio karmi piersią! Pokazała intymne zdjęcie

Matka księcia Williama i księcia Harry'ego zginęła w wypadku samochodowym w tunelu Alma w Paryżu. Samochód, którym podróżowała księżna, uderzył z dużą prędkością w betonowy filar. Diana zmarła na skutek obrażeń odniesionych podczas kolizji.



W momencie wypadku i długi czas po nim, rodziło się wiele pytań odnośnie przyczyn i samego przebiegu tragedii. Mimo upływu lat, wciąż na jaw wychodzą szczegóły sprawy.



A synowie księżnej Diany pragną szczerej odpowiedzi i wyjaśnienia okoliczności w dokładny sposób.



Ostatnie słowa księżnej Diany

Księżna Diana, gdy przybyły służby ratunkowe na miejsce wypadku, jeszcze żyła. Strażak, który pierwszy zobaczył Dianę, zeznał, że siedziała ona na tylnym siedzeniu auta, a jej obrażenia wydawały się być powierzchowne.



"Mój Boże, co się stało?" - miała powiedzieć księżna Diana, gdy zobaczyła strażaka.

Jak pracownik służb ratowniczych powiedział w rozmowie z "Daily Mail", po wypowiedzeniu tych słów, księżna straciła przytomność.



Wówczas konieczna okazała się być reanimacja, a po niej przetransportowanie księżnej Diany do szpitala. Tam niestety rozegrał się kolejny dramat.





Śmierć księżnej Diany w szpitalu

Zdjęcie Auto, którym podróżowała księżna Diana zostało doszczętnie zniszczone w wypadku w tunelu Alma w Paryżu / Abaca / East News

W paryskim szpitalu Pitié-Salpêtrière, do którego przetransportowano Dianę, o 4 nad ranem stwierdzono zgon po długiej reanimacji.



Po śmierci Diany zaczął się prawdziwy chaos. Świadek tamtych wydarzeń w rozmowie z "Daily Mail" wyznał, że w pokoju, w którym leżały zwłoki Diany panował ciągły ruch. Ktoś wchodził i wychodził i każdy chciał oddać hołd zmarłej.



Ten tłok nie spodobał się Colinowi Tebbuttowi, który był wtedy w szpitalu, a pracował dla Diany jako kierowca. Był on oburzony także faktem, że ciało Diany przechowywane jest w pokoju bez klimatyzacji, a tego dnia w sierpniu panował nieznośny upał.



Zauważył również, że paparazzi robią zdjęcia z pobliskiego budynku, więc poprosił o zasłonięcie okien kocami.



Dopiero po kilku godzinach, gdy do szpitala przybyli brytyjscy urzędnicy, ciało mogło zostać przeniesione do kostnicy, a następnie złożone do trumny i przetransportowane do Londynu.



Zdjęcie Pogrzeb księżnej Diany był wydarzeniem, które śledził cały świat. Ciało Diany zostało przetransportowane z Paryża do Londynu / Peter Turnley / East News

