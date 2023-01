Nigdy nie rób tego swoim włosom! Będą w fatalnym stanie

Włosy niszczą nie tylko zabiegi fryzjerskie, suszenie, prostowanie czy kręcenie, ale również nieodpowiednie akcesoria, których używany na co dzień. Znaczenie ma zarówno szczotka jak i to, czym je spinamy. Źle dobrane gumki czy spinki do włosów mogą bardzo im zaszkodzić. Zdarza się, że znacznie osłabiają kosmyki, wyrywają je i kruszą. Tyczy się to nie tylko materiałów, z jakich są wykonane, ale również zbyt mocnych upięć (np. koków, lub wysokich kucyków). Fryzury tego typu negatywnie wpływają na cebulki włosów, dlatego nawet perfekcyjna pielęgnacja może okazać się bez sensu. Z tego powodu niekiedy po rozpuszczeniu kosmyków można odczuwać nieprzyjemne mrowienie na skórze głowy.

Jakimi gumkami lepiej nie wiązać włosów?

Najgorszym wyborem spośród gumek do włosów są recepturki. Zdjęcie ich z kucyka bywa bolesne - szarpią włosy i wyrywają je. Nie poleca się też używamy gumek z metalowymi łączeniami - ten element może łamać i plątać włosy. Lepszym wyborem będą zwykłe, materiałowe frotki.

Jakie gumki do włosów są najlepsze?

Zdjęcie Gumki jedwabne są najbardziej rekomendowane przez fryzjerów / 123RF/PICSEL

Fryzjerzy polecają gumki typu sprężynki, które w żaden sposób nich nie niszczą. Można wiązać nimi kosmyki zarówno w ciągu dnia, jak i pozostawiać na noc. Dzięki temu rozwiązaniu mamy pewność, że włosy nie są zbyt mocno upięte. Po zdjęciu sprężynki włosy nie będą odgniecione, połamane czy splątane. Ich minusem jest natomiast fakt, że po wielokrotnym użyciu niekiedy zbyt mocno się rozciągają i nie są w stanie utrzymać dużej ilości włosów.

Ponadto ostatnimi czasy bardzo popularne i zachwalane przez włosomaniaczki są gumki jedwabne. Włókno, z jakiego są wykonane jest wytrzymałe na rozciąganie i intensywne użytkowanie. Ponadto są śliskie i miłe w dotyku, wykonane z naturalnego, oddychającego materiału, który gładko sunie po włosach, nie powodując żadnych uszkodzeń. Poza tym nie odgniatają się na kosmykach.