Trend narodził się na TikToku, bo gdzieżby indziej. Użytkownicy nagle zaczęli pokazywać, jak zwykła gumka do włosów owinięta wokół uszu "liftinguje" twarz. Mechanizm działania ma być prosty - lekkie uciskanie uszu poprawia krążenie limfy , co rzekomo pomaga w walce z poranną opuchlizną. Do tego dochodzi efekt natychmiastowego uniesienia skóry, który - przynajmniej na pierwszy rzut oka - może wyglądać kusząco.

Na pierwszy rzut oka brzmi to jak kolejna internetowa bzdura, ale... nie do końca. Teoria o pobudzaniu krążenia limfy jest w pewnym stopniu zgodna z tym, co mówią kosmetolodzy. Delikatny masaż uszu rzeczywiście może poprawić przepływ limfy, a to może mieć wpływ na zmniejszenie opuchlizny. Jednak kluczowe jest słowo "delikatny". Gumka do włosów, jeśli założona zbyt mocno, może nie tylko powodować ból, ale nawet utrudnić krążenie, osiągając efekt odwrotny do zamierzonego.