Marchew to prawdziwa skarbnica cennych dla nas składników. Są one równie cenne dla zdrowia naszej skóry.

Sekret tkwi w zawartości witaminy A, witamin z grupy B, beta-karotenu, witamin C i E - antyoksydantów, żelaza, kwasu foliowego, wapnia, sodu, potasu, fosforu czy lipidów.

Zawarte w marchwi karotenoidy i tokoferole są pomocne w regeneracji podrażnionej lub przesuszonej skóry. Dodatkowo tokoferole są silnymi antyoksydantami, które chronią skórę przed działaniem wolnych rodników i działają przeciwstarzeniowo. Należy do nich np. witamina E, która nadaje skórze sprężystość i ją nawilża.

Marchewka to prawdziwy eliksir zdrowia

Marchewka to prawdziwy eliksir zdrowia 123RF/PICSEL

Domowa maseczka, w której królują produkty z dużą zawartością witaminy C, ujędrnią i uelastycznią skórę. Dodatkowo, jogurt naturalny złuszczy naskórek, dzięki czemu zmarszczki będą mniej widoczne, a cera promienna.

Do przygotowania domowej maseczki potrzebne będą następujące składniki:

Marchew należy zetrzeć na tarce. Gdy już będzie gotowa, trzeba dodać do niej pozostałe składniki. Całość należy wymieszać, a następnie nałożyć na twarz na niemal 20 minut. Po upływie tego czasu maskę należy zmyć ciepłą wodą.

Do garnka z wrzącą wodą należy wrzucić pokrojoną marchewkę i gotować do miękkości. Następnie należy rozgnieść marchew i dodać do niej jogurt. Jeśli mamy cerę tłustą lub trądzikową, dodajemy sok z cytryny. Maseczkę należy nałożyć na twarz i dekolt na kwadrans. Na koniec należy ją spłukać letnią wodą i osuszyć. Zobacz też: Działa jak okład na cerę dojrzałą. Kilka kropel wystarczy