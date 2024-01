Spis treści: 01 Nagietek: właściwości

02 Maść nagietkowa: na co pomaga, jak stosować

03 Maść nagietkowa na zmarszczki

04 Kto nie może używać maści nagietkowej?

05 Opalasz się? Ostrożnie z nagietkiem

Maść nagietkowa ma cenne dla naszej urody właściwości. Wyciąg z pomarańczowo-żółtych kwiatów może nam pomóc dość szybko poprawić kondycję skórę - zadziała na nią niczym kojący balsam.

Nagietek: właściwości

Zdjęcie Nagietek lekarski rośnie niemal w całej Polsce / 123RF/PICSEL

Nagietek lekarski jest rośliną należącą do rodziny astrowatych. Jest hodowany przede wszystkim jako ozdobna roślina, ale jego właściwości znajdują zastosowanie w leczeniu i kosmetyce. Nie bez powodu - nagietek działa przeciwzapalnie, łagodząco, antyseptycznie, antybakteryjnie czy przeciwgrzybiczo.

Maść nagietkowa: na co pomaga, jak stosować

Zdjęcie Maść nagietkowa rozwiąże niejeden urodowy problem / 123RF/PICSEL

Roślina-orkiestra, czyż nie? Maść z wyciągiem z kwiatów nagietka pomoże nam rozwiązać niejeden problem ze skórą. Warto mieć ją pod ręką, a jej zakup wcale nie musi się wiązać ze sporym wydatkiem. Oczywiście ceny maści nagietkowej są różne i zależą m.in. od jej ilości, ale najtańszą maść kupimy w aptece już za 7 - 10 zł.

Maść z nagietka należy stosować na skórę i zmiany skórne takie jak trądzik czy przebarwienia. Jest również pomocna w leczeniu atopowego zapalenia skóry, trądziku czy łuszczycy. Maść można też stosować na kolana, łokcie czy stopy, by zapobiegać ich przesuszaniu.

Zdjęcie Maść nagietkowa złagodzi stany zapalne skóry i przyspieszy gojenie / 123RF/PICSEL

Oprócz tego może pomóc w przypadku ran, stłuczeń czy owrzodzeń. Ze względu na swoje przeciwzapalne właściwości łagodzi zapalenia skóry po oparzeniach czy wysypkach.

Maść nagietkowa na zmarszczki

Zawarty w maści ekstrakt z nagietka pomaga "wyprasować" zmarszczki, dzięki czemu stają się mniej widoczne - ma korzystny wpływa na jędrność i elastyczność skóry. Zawarte w nim flawonoidy przeciwdziałają powstawaniu wolnych rodników, dzięki czemu maść pomaga zahamować procesy starzenia się skóry. Wystarczy, że będziesz stosować ją raz dziennie, ale regularnie przez dłuższy czas. Efekty cię zaskoczą.

Kto nie może używać maści nagietkowej?

Jednak jak w przypadku stosowania innych maści czy kosmetyków, warto zachować ostrożność. Chociaż maść nagietkowa dla większości z nas jest bezpiecznym produktem, może powodować reakcje alergiczne - zwłaszcza, jeśli stosujemy ją na otarcia. Jak sprawdzić, czy jesteśmy uczuleni na nagietek. Wystarczy wykonać prosty test.

Posmaruj skórę maścią, np. wewnętrzną stronę nadgarstka czy łokcia. Jeśli w przeciągu doby nie zauważysz w tym miejscu zaczerwienienia czy wyprysków, jak i nie pojawi się świąd, oznacza to, że możesz używać maści.

Preparatu nie powinny stosować osoby uczulone na składniki maści lub rośliny z rodziny astrowatych. Używanie maści nagietkowej powinny zaprzestać kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Opalasz się? Ostrożnie z nagietkiem

Chociaż nagietek ma wiele cennych właściwości, z jego stosowaniem trzeba uważać w słoneczne dni. Dlaczego? Zawarte w nim substancje chemiczne są fototoksyczne, przez co zwiększają wrażliwość skóry na promieniowanie UV. Jeśli stosujesz maść z nagietka, unikaj opalania czy długotrwałego przebywania na słońcu.

W przeciwnym razie na skórze mogą się pojawić objawy przypominające poparzenia słoneczne takie jak rumień, pieczenie skóry czy pęcherze - to wyprysk fotoalergiczny lub fototoksyczny.

Pierwszy z nich ma miejsce, gdy pod wpływem promieniowania UV substancja do tej pory tolerowana, w skórze zamienia się w uczulającą. Z kolei wyprysk fototoksyczny pojawia się, gdy pod wpływem słońca zawarte w leczniczych roślinach fototoksyczne substancje uwalniają wolne rodniki, co prowadzi do reakcji zapalnej.

