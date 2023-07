Kolejność stosowania kosmetyków do twarzy ma większe znaczenie, niż sądzisz

Kobiety, szczególnie te w średnim wieku, robią wszystko, co w swojej mocy, żeby wyglądać młodziej. Starannie dobierają elementy garderoby, wybierają modne kolory, stawiają na odmładzający fryzury i oczywiście dbają o pielęgnację twarzy.

W jaki sposób jeszcze można wizualnie odjąć sobie kilka lat? Z pewnością pomogą w tym kolorowe kosmetyki, za sprawą których cera stanie się bardziej promienna i nabierze młodzieńczego wyglądu. Aby jednak efekt był widoczny gołym okiem ważna jest technika i odrobina wiedzy w tym temacie. Oto najbardziej polecane przez wizażystów, odmładzające triki makijażowe.

Dobór odpowiedniego podkładu

Podkład w makijażu ma kluczowe znaczenie. Nieumiejętnie dobrany może znacznie postarzyć. Jaki więc wybrać, aby wyglądać przynajmniej o kilka lat młodziej?

Przede wszystkim dostosuj go do rodzaju swojej cery. W tym celu warto skonsultować się z doradcą w drogerii. Podkłady mocno matujące zdecydowanie dodają lat, a te o rozświetlającym, satynowym wykończeniu sprawiają, że cera wygląda na wypoczętą i młodszą.

Dobór odpowiedniego korektora

Tak samo jak podkład ważny jest korektor. Jego odcień powinien być nieco jaśniejszy niż kolor twojej cery. Rozprowadź go w miejscach, w których twarz w sposób naturalny odbija światło czyli między brwiami, na skroniach, wzdłuż linii nosa i w zagłębieniu kości policzkowych. Nie zapomnij też o zatuszowaniu cieni pod oczami. Podstaw raczej na korektor rozświetlający.

Subtelnie podkreślone brwi

Zbyt mocno zaakcentowane i ciemne brwi dodają lat. Ważne, aby wyglądały jak najbardziej naturalnie. Jeśli jesteś posiadaczką grubych i gęstych brwi, wystarczy że uniesiesz je przy pomocą szczoteczki i specjalnego żelu lub mydełka do stylizacji. Gdy masz widoczne ubytki, zaczesz włoski do góry, a w miejscach gdzie występują dziury dorysuj włoski pisakiem o odcieniu dobranym do ich naturalnego koloru.

Zdjęcie Brwi nie powinny myć zbyt ciemne. Naturalny efekt działa na korzyść wyglądu / 123RF/PICSEL

Nałóż połyskujący róż

Róż to podstawa w odmładzającym makijażu. Tak samo jak podkład, korektor czy pisak do brwi, musi być jednak dobrany do koloru karnacji. Aby wizualnie odjąć sobie lat poleca się używać tych wypiekanych, z delikatnymi, mieniącymi się w świetle drobinkami. Aby mieć pewność, że nakładasz róż w dobrym miejscu uśmiechnij się, po czym omieć skośnie ściętym pędzelkiem te partie policzków, które uległy uwypukleniu. Dodaj też odrobinę różu na kości policzkowe.

Zdjęcie W codziennym makijażu warto trzymać się prostej zasady, która brzmi: mniej znaczy więcej / 123RF/PICSEL

Naturalnie wyglądające i wydłużone rzęsy

Chcesz odmłodzić się makijażem, a nie wiesz jaki tusz do rzęs wybrać? Wizażyści polecają zdecydowanie te z silikonową szczoteczką, które idealnie rozdzielą rzęsy, wydłużą je i sprawią, że spojrzenie będzie bardziej wyraziste. Ważne, aby włoski nie były posklejane, a rzęsy dokładnie i starannie pomalowane - pamiętaj również o tych, które znajdują się w kącikach oka.