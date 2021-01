Pięć prostych trików makijażystów na modną stylizację brwi

Odpowiednio podkreślone brwi to nieodzowny element makijażu – bez tego twarz wydaje się rozmyta, a spojrzenie traci wyrazistość. Jednak to, w jaki sposób należy zaznaczyć brwi, w ostatnich latach mocno się zmienia i to niemal co sezon. Jak je stylizować, by wyglądały modnie? Makijażyści na każdy rodzaj brwi mają swoje sposoby.

Zdjęcie Każde brwi będą wyglądały na bardziej gęste, jeśli porządnie wyczesze się je szczoteczką do góry /123RF/PICSEL

Po trendzie na bardzo mocno przyciemnione i szerokie brwi, który wylansowały influencerki aktywne na Instagramie (tak, to prawda, takie brwi najlepiej wyglądają na zdjęciach, ale... tylko tam), przyszła pora na bardziej naturalny wygląd brwi. Nadal mają być one wyraziste, ale już nie powinny dominować w makijażu całej twarzy. Jak zatem je stylizować? Oto pięć prostych sposobów.

1. Masz bardzo gęste brwi? To powód do radości!

- Łuki brwiowe powinny być wyregulowane, ale niezbyt mocno, tylko tak, by zachowały swój naturalny kształt. To oznacza, że należy usuwać tylko te włoski, które wyrastają wyraźnie poza naturalnym konturem brwi - radzi Marco Ochoa, stylista brwi gwiazd. I dodaje, że takie brwi warto podkreślać tylko woskiem. Jako przykład, jak delikatna powinna być ich regulacja, mogą posłużyć brwi aktorki Lily Collins czy modelki Taylor Hill.

2. Masz zbyt jasne brwi? Nie ulegaj pokusie ich nadmiernego przyciemniania. Jak radzi współpracująca z gwiazdami stylistka brwi Lucy Hale "mniej znaczy więcej także w przypadku brwi", a więc kolor włosków powinien nawiązywać do naturalnej oprawy oczu i nie być zbyt ciemny, co obecnie jest najczęściej popełnianym przez kobiety grzechem w makijażu. Kolejny błąd, który często się powtarza, to wybieranie produktów do stylizacji brwi w zbyt ciepłym lub rudawym odcieniu.

3. Twoje brwi są cienkie i delikatne? Specjalizujący się w stylizacji brwi makijażysta Poonam Nagpal uspokaja:

- Każde brwi będą wyglądały na bardziej gęste, jeśli porządnie wyczesze się je szczoteczką do góry - zapewnia. Radzi też, by codziennie poświęcić kilka chwil na masaż brwi, żeby pobudzić krążenie krwi, co sprawi, że cebulki włosków na łukach brwiowych będą lepiej odżywione, a brwi będą rosły mocniejsze i bardziej gęste.

4. Twoje brwi są za krótkie? Zdaniem stylisty brwi Poonama Nagpala rozwiązaniem będzie codzienne, regularne nakładanie odżywek do brwi, które spowodują, że włoski na końcach łuków brwiowych się wzmocnią. A gdy już się pojawią, wystarczy podkreślić je precyzyjną, cienką kredką.

5. Twoje brwi są nieregularne? I na to styliści brwi mają sposób. Hannah Mutze, która współpracuje z marką Benefit, podpowiada: - By brwi wyglądały naturalnie, warto zadbać o ich teksturę. Miejsca na łukach brwiowych, gdzie brakuje włosków, łatwo można uzupełnić pudrem do brwi i wyszczotkować włoski. Radzi też, by na koniec nałożyć na łuki brwiowe wodoodporny żel utrwalający, by makijaż brwi w niezmienionym kształcie przetrwał cały dzień.



