Piękna cera w osiem tygodni? Sekretem jest dieta

Zdrowa, promienna cera – w ostatnim czasie ten temat stał się głównym zagadnieniem urodowym. Już nie tyle trendy w makijażu, co w pielęgnacji, nurtują nas najbardziej. Jednak, zanim sięgniemy po cały arsenał maseczek, kremów i zabiegów, zacznijmy od podstawy - diety.

Zdjęcie Podstawowym źródłem karotenoidów w diecie są żółto oraz czerwono zabarwione warzywa i owoce /123RF/PICSEL

To, że najlepszym kosmetykiem jest dieta, potwierdzają najnowsze wyniki badań przeprowadzonych przez ekspertów z University of St. Andrews. Zwrócili oni szczególną uwagę na karotenoidy (rodzaj pigmentu znajdującego się w owocach i warzywach). Okazało się bowiem, że działanie karotenoidów jest nie dość, że intensywne, to jeszcze szybkie.

Reklama

Badania wykazały, że systematyczne spożywanie produktów bogatych w karotenoidy może poprawić wygląd skóry już po ośmiu tygodniach. Ten błyskawiczny efekt regenerujący wynika stąd, że karotenoidy mają silne właściwości przeciwutleniające, co jest bardzo pomocne, jeśli chodzi o przywrócenie skórze zdrowia i blasku. Przeciwutleniacze mogą pomóc w walce z wolnymi rodnikami, a także zlikwidować drobne zmarszczki i przebarwienia.

Podstawowym źródłem karotenoidów w diecie są żółto oraz czerwono zabarwione warzywa i owoce oraz ciemnozielone warzywa liściaste. Najbogatszym naturalnym źródłem karotenoidów są: marchew, słodkie ziemniaki, dynia, jarmuż, szpinak, papryka, morele, brokuł, pomidor.

Badacze wykazali również korzystny wpływ ćwiczeń fizycznych, ograniczenia stresu i odpowiedniej długości snu. Wszystkie te elementy, składające się na zdrowy styl życia, zbawiennie wpływają na kondycję naszej skóry.

- Zaskoczyło nas, że zmiany w kondycji skóry towarzyszące zmianom w stylu życia nastąpiły dość szybko, w ciągu ośmiu tygodni. Oznacza to, że wszelkie wysiłki mające na celu poprawę stylu życia przyniosą korzyści w stosunkowo krótkim czasie – podkreślił profesor David Perrett.