Po 70. roku życia skóra traci zdolność do zatrzymywania wilgoci, co prowadzi do suchości i zwiększenia widoczności zmarszczek. Co za tym idzie? Należy ją dokładnie nawilżać, a wiele kobiet niestety o tym zapomina. Warto stosować kremy bogate w ceramidy, kwas hialuronowy, czy także oleje roślinne np. arganowe. Bardzo dobrym rozwiązaniem są także produkty bogate w witaminę E.