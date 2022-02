Jak dbać o skórę?

Codzienna rutyna pielęgnacyjna jest bardzo ważna. Istotne, by jej nie zaniedbywać. Aplikowanie nawet najdroższych kosmetyków nie pomoże, jeśli nie będą stosowane regularnie.



Eksperci są zgodni, że dzięki codziennej dokładnej pielęgnacji stan naszej skóry może się poprawić. Serwis "Every Day Health" we współpracy z dermatologami podał kilka ważnych kwestii, o których warto pamiętać, chcąc zadbać o skórę.



Demakijaż

Przede wszystkim najważniejsze dla naszej skóry jest dokładne oczyszczenie i pozbycie się resztek makijażu przed snem. W ostatnim czasie coraz częściej zaleca się tzw. dwuetapowe oczyszczanie, dzięki któremu można dokładnie pozbyć się kolorowych kosmetyków ze skóry.



Chociaż demakijaż to podstawa, to wciąż trzeba przypominać, jak bardzo jest istotny. Zaśnięcie w makijażu ma niekorzystny wpływ na stan skóry. Może to prowadzić do zaskórników i wyprysków.



Krem z filtrem

Ponadto nie należy zapominać o kremie z filtrem. Chociaż wiele osób do dziś uważa, że jest on potrzebny tylko latem, to jest to tylko mit. Ochrona przeciwsłoneczna jest istotna przez cały rok, nawet w pochmurne dni.



Promieniowanie słoneczne ma negatywny wpływ na wygląd skóry. Powoduje szybsze starzenie się oraz choroby nowotworowe skóry. Warto więc stosować kremy SPF, które nie tylko nawilżają oraz walczą z niedoskonałościami, ale także są skutecznym sposobem w walce z przebarwieniami.



Dbaj o skórę zimą

Zimą skóra jest szczególnie narażona na czynniki zewnętrzne. Niska temperatura na zewnątrz i wyższa w pomieszczeniach sprawia, że skóra może zacząć odznaczać się podrażnieniami oraz suchością.



Warto więc do rutyny pielęgnacyjnej wprowadzić produkty, które będą chronić skórę przed m.in. wiatrem, mrozem. Najlepiej, by były to kosmetyki mocno nawilżające.



Codzienna rutyna pielęgnacyjna

Trzeba pamiętać, by codzienna rutyna pielęgnacyjna była przede wszystkim prosta. Należy dokładnie przemyśleć produkty i dobrać je do potrzeb skóry. Ponadto co jakiś czas koniecznie trzeba sprawdzać wszelkie pielęgnacyjne kosmetyki i wyrzucać te przeterminowane.



Specjaliści zalecają również włączenie do rutyny pielęgnacyjnej retinolu, który reguluje wydzielanie łoju, rozjaśnia przebarwienia oraz działa przeciwzmarszczkowo, a także działającej przeciwstarzeniowo i przeciwzapalnie witaminy C. Istotne, by stosować te składniki oddzielnie, czyli witaminę C rano, a retinol wieczorem.



W walce o zdrową skórę

Chcąc zadbać o stan skóry, przede wszystkim należy pożegnać się z papierosami. Negatywnie wpływają na cerę i sprawiają, że staje się sucha, szara i matowa. Ponadto warto zrezygnować z solarium, które zwiększa ryzyko wystąpienia czerniaka.



