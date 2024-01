Spis treści: 01 Makijaż dla kobiet 50 plus. Oto najważniejsza zasady

02 Po 50-tce bezwzględnie unikaj tego kosmetyku. Dodaje lat, podkreśla zmarszczki

03 Jak się malować po 50-tce? Makijaż dla kobiet po 40 i 50. Specjalistka z ponad 25-letnim stażem zdradza jak wyglądać młodziej

Makijaż na opadającą powiekę. Zobacz, jakie triki zastosować, aby ją ukryć

Odmładzający kolor włosów. Odcień cofnie czas o dekadę

Jak powinna wyglądać poprawna rutyna pielęgnacyjna skóry twarzy? Krok po kroku

Makijaż dla pań 50 plus powinna poprzedzić odpowiednia pielęgnacja skóry. Dobrze przygotowana jest idealną "bazą" pod makijaż.

Makijaż dla kobiet 50 plus. Oto najważniejsza zasady

Regularne nawilżanie i oczyszczanie sprawią, że skóra będzie promienna, a makijaż będzie dłużej się utrzymywał i nie podkreślał niedoskonałości. Dlatego też już na tym etapie warto wybierać odpowiednie kosmetyki o działaniu nawilżającym i ujędrniającym, dzięki którym skóra będzie elastyczna. Warto też systematycznie wykonywać masaże twarzy, które poprawią stan naskórka, wyrównają koloryt oraz dotlenią i odżywią naszą skórę.

Reklama

Dojrzałe panie w makijażu powinny unikać zbyt grubych warstw podkładu i zbyt ciemnych kolorów, które tylko dodadzą lat i podkreślą niedoskonałości. Jaki zatem jest idealny makijaż dla pań 50 plus? Kluczem jest przede wszystkim umiar, odpowiednio dobrane kosmetyki i jasne, neutralne kolory. Warto stosować tusz do rzęs, który doda wyrazistości spojrzeniu i podkreślać brwi. Warto jednak bezwzględnie unikać jednego z kosmetyków. Niewłaściwa aplikacja sprawi, że twarz będzie wyglądała na starszą i co więcej: zmarszczki będą bardziej widoczne.

Zobacz też: Malujesz paznokcie w ten sposób? Lepiej przestań, bo możesz postarzyć swoje dłonie

Po 50-tce bezwzględnie unikaj tego kosmetyku. Dodaje lat, podkreśla zmarszczki

Kobiety po 50-tce powinny uważać na rozświetlacz. Lepiej przestać używać produktu z drobinkami brokatu, ponieważ podkreśli on wszystkie mankamenty. Rozświetlacz z brokatem "zaprezentuje" zmarszczki w pełnej krasie, zaakcentuje też to, co raczej chcemy ukryć. Dlatego jeśli przesadzimy z jego użyciem, to możemy osiągnąć efekt inny od zamierzonego.

Jeśli mimo wszystko jesteś fanką rozświetlacza, najlepiej sięgaj po bardziej stonowany kosmetyk, np. satynowy. W przypadku makijażu, w którym jedną z ról odgrywa wspomniany kosmetyk pamiętaj o złotej zasadzie: mniej znaczy więcej.

Zobacz też: Najgorsze błędy w makijażu po 40-stce. Postarzysz się nawet o 10 lat

Jak się malować po 50-tce?

Zdjęcie Makijaż dla pań 50 plus. Warto pamiętać o kilku zasadach / 123RF/PICSEL

Nim zaczniesz wykonywać makijaż, najpierw zadbaj o podstawę. Usuń zanieczyszczenia za pomocą łagodnego preparatu, a później przemyj skórę tonikiem. Następnie nałóż na twarz serum lub krem, a później dodaj preparat z filtrem przeciwsłonecznym mający dość wysoki współczynnik SPF. Dopiero po tych zabiegach zacznij robienie makijażu.

Najpierw zastosuj bazę pod makijaż, a następnie za pomocą pędzla lub specjalnej gąbeczki zacznij nakładać podkład. Oczywiście możesz też aplikować kosmetyk palcami. Pamiętaj o tym, by podkład nakładać równomiernie i aby jego kolor idealnie "stapiał" się ze skórą. Niedoskonałości możesz ukryć za pomocą korektora nieco jaśniejszego od podkładu. Do zmatowienia skóry możesz użyć pudru - skup się zwłaszcza na strefie T, czyli czole, nosie i brodzie. Te miejsca mają tendencję do błyszczenia. Możesz też użyć różu, pudru brązującego czy satynowego rozświetlacza. Odpowiednio nałożone podkreślą rysy twarzy i optycznie ją wyszczuplą. Jeśli chodzi o makijaż oczu, na ruchomą powiekę nałóż jaśniejszy kolor, a w jej załamaniu - ciemniejszy.

Ostatnie punkty to dobra mascara, która nada spojrzeniu wyrazistości i odpowiednia szminka. Możesz też skorzystać z konturówki, która podkreśli kształt ust. W makijażu dziennym warto sięgać po delikatne kolory, takie jak stonowany róż czy koralowe odcienie. Oczywiście możesz też sięgać po klasyczną czerwoną szminkę. Jeśli nie przepadasz za szminkami, w tej roli świetnie sprawdzą się delikatne błyszczyki.

Zobacz też: Triki makijażowe dla kobiet 50+. Odmłodzą o kilkanaście lat

***