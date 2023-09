Troska o codzienny makijaż to ważny aspekt wpływający na pewność siebie i sposób, w jaki postrzegamy sami siebie. Często jednak popełniamy błędy, które mogą sprawić, że wyglądamy na starsze, a nasza skóra traci blask.

Makijaż nie służy jedynie do poprawy urody, ale także do podkreślenia naszej młodszej, świeższej strony, dlatego warto zgłębić jego tajniki i stosować je na co dzień. Podpowiadamy, w jaki sposób można się optycznie odmłodzić make-upem, a jakich błędów lepiej unikać.

Pielęgnacja to podstawa

Skuteczny makijaż odmładzający wymaga właściwej pielęgnacji cery. To oznacza:

Reklama

nawilżanie

usuwanie martwego naskórka

stosowanie odżywczych kremów oraz serum

Peeling usuwa suche skórki, a kremy z filtrem SPF 50+ są niezbędne w przeciwdziałaniu starzeniu się skóry.

Czytaj także: Kremy z filtrem UV są szkodliwe? Ekspertka mówi, jak jest naprawdę

Odpowiednio dobrany podkład

Podkład należy dopasować do naszej skóry, unikając błędu polegającego na porównywaniu odcieni na dłoniach. Testujmy go na linii żuchwy, bo tam skóra ma inną barwę. Unikajmy też zbyt gęstego podkładu na co dzień - zamiast tego warto wybrać lekki krem BB.

Zdjęcie Wybieraj kremy z filtrami, które działają jak podkład, a więc wygładzają i ukrywają niedoskonałości. Taki „magiczny” specyfik przyda się paniom w każdym wieku. W końcu sztuczki makijażowe nie są zarezerwowane jedynie dla młodych / 123RF/PICSEL

Obecnie popularna jest estetyka clean girl, promująca nawilżoną skórę. Nie przesadzajmy jednak z połyskiem, bo to może sprawić, że będziemy wyglądać na spocone. Unikajmy także nadmiaru matującego pudru, który może podkreślić zmarszczki.

Sprawdź: 4 zasady clean girl aesthetic. Stosuje je Hailey Bieber i Selena Gomez

Właściwa stylizacja brwi

Cienkie brwi przeszły już do historii. Teraz modne są te grubsze i naturalne. Jednak z wiekiem nasze brwi mogą tracić objętość i kształt. Aby odmłodzić twarz, warto zwrócić uwagę na ich pełność. Dobrze dobrany kolor jest kluczowy, aby uniknąć przesadzonego efektu. Możesz użyć żelu lub pomady do brwi ze szczoteczką.

Odmładzające rozświetlenie

Aby podkreślić rysy twarzy i ukryć cienie pod oczami, najlepiej użyć rozświetlającego korektora. Stosuje się go w kluczowych miejscach, takich jak:

pod zewnętrznymi łukami brwi

w kącikach oczu

na policzkach

wzdłuż nosa

na łuku kupidyna (nad ustami)

na brodzie

Odpowiedni makijaż oczu

Aby uzyskać odmładzający makijaż oczu, wykonaj subtelną kreskę na górnej powiece czarną lub szarą kredką, unikając wyrazistej kreski na dolnej powiece. Jeśli chcesz podkreślić dolną powiekę, użyj białej kredki, która optycznie ją powiększy.

Wybieraj cienie o satynowym wykończeniu, unikając perłowych i matowych odcieni - jasny cień na całej powiece i ciemniejszy w załamaniu powieki i zewnętrznym kąciku oka. Dolną powiekę delikatnie podkreśl od zewnętrznego kącika.

Zdjęcie Oko może postarzać nieodpowiedni dobór kosmetyków do makijażu. Lepiej zrezygnować z metalicznych i perłowych cieni / 123RF/PICSEL

Wybieraj stonowane kolory, takie jak beż, brąz, szary i złoto. Jeśli rzęsy stają się rzadsze, używaj tuszu pogrubiającego na górnych i dolnych rzęsach, a następnie maskary wydłużającej w zewnętrznych kącikach. Unikaj natomiast sztucznych rzęs.

Podkreślenie ust

Podkreśl usta za pomocą konturówki, która jest nieco ciemniejsza od szminki, co dodatkowo podkreśli efekt powiększenia ust. Następnie nałóż pasującą kolorystycznie szminkę i wykończ całość delikatną warstwą błyszczyka.

Ten kosmetyk doda makijażowi świeżości i młodzieńczego wyrazu, podkreślając jednocześnie urodę Twoich ust. Warto eksperymentować z różnymi odcieniami szminki i błyszczyków, aby znaleźć te, które najlepiej pasują do twojego stylu i typu urody.

Sprawdź: Nigdy nie maluj ust w ten sposób. Będziesz wyglądać 10 lat starzej

Najczęściej popełniane błędy. Taki makijaż dodaje 10 lat

Najczęstszymi błędami w makijażu, które mogą dodawać lat, są:

nadmiar podkładu

niewłaściwy dobór odcienia korektora

zbyt ciemna

gruba kreska eyelinerem

nadmiernie ciemne i matowe szminki

ciężkie, matowe wykończenie makijażu

Warto unikać tych błędów i postawić na subtelne akcenty, które podkreślą naturalne piękno i dodadzą młodszego wyglądu.

Zobacz również: Apteczna maść jak eliksir młodości. Nanieś na zmarszczki i czekaj na efekty