​Podpowiadamy, jak dopasować do cery szminkę w najmodniejszym według Toma Forda kolorze fuksji

Choć pandemia nie sprzyjała kreowaniu nowych trendów urodowych, Tom Ford ani myślał tym się przejmować. W swojej najnowszej kolekcji sfokusował się na ustach i to w mocnym, wyrazistym kolorze nasyconej fuksji.

Zdjęcie Odcień fuksji należy właściwie dobrać do cery /123RF/PICSEL

Odcień fuksji pojawił się na ustach modelek w lookbooku Toma Forda na wiosnę / lato 2021 roku. Nie ma jednak żadnego powodu, by czekać na przyjście wskazanego przez projektanta sezonu. Tym bardziej że niemal neonowa szminka w kolorze fuksji z błyszczącym wykończeniem przykuwa wzrok i będzie genialnym dodatkiem do jesiennych i zimowych stylizacji. Nie ma wątpliwości, że stanie się jednym z mocniejszych trendów urodowych. I nie będzie ograniczać się tylko do ust, bo odcień ten pojawił się również na paznokciach modelek.

- Szminka w kolorze fuksji jest jak fajniejsza, młodsza siostra czerwieni - opowiada o najnowszych trendach na łamach "Allure" charakteryzator Troy Surratt. Choć jest to odważny kolor, z pewnością jest łatwiejszy do noszenia niż np. wyrazisty neonowy róż. Oczywiście, nie zmienia to faktu, że odcień fuksji warto dobrać do cery. Nieco inny odcień będzie bowiem pięknie podkreślał jasną, niemal porcelanową karnację, inny zaś polecany jest kobietom o bardziej oliwkowej skórze.