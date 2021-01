​Podpowiadamy, jak samodzielnie przygotować w 100 proc. naturalny wosk do depilacji

Wrastające włoski, zaczerwienienia, pieczenie i świąd skóry - depilacja, zwłaszcza woskiem, bywa bolesna i uciążliwa. Jeśli gotowe preparaty nie spełniają naszych oczekiwań, pora wziąć sprawy w swoje ręce i przygotować produkt do depilacji w domowym zaciszu. Wykorzystując naturalne składniki otrzymamy ekologiczny i bezpieczny kosmetyk, dzięki któremu skóra stanie się jedwabiście gładka i wolna od podrażnień.

Zdjęcie Przepis na domowy cukrowy wosk jest banalnie prosty /123RF/PICSEL

Naturalna pielęgnacja cieszy się niesłabnącą popularnością. Chętnie aplikujemy na skórę przygotowane własnoręcznie maseczki, na włosy nakładamy domowe odżywki i wcierki, a zamiast gotowych balsamów do ciała stosujemy nawilżające preparaty z samodzielnie zmieszanych składników. W domowym zaciszu przygotować możemy jednak nie tylko maseczkę czy krem, ale także cukrowy wosk do depilacji, który sprosta wymaganiom nawet bardzo wrażliwej skóry.

"Wosk cukrowy to stosowany od wielu lat, w pełni naturalny i skuteczny produkt. Do jego głównych zalet należy zdolność złuszczania i nawilżania skóry, czego nie doświadczymy w przypadku tradycyjnych metod depilacji. Zwykle po goleniu skóra jest szorstka i sucha, a wiele kobiet boryka się z problemem wrastających włosków. Wosk cukrowy znakomicie temu przeciwdziała" - zapewnia w rozmowie z portalem "Byrdie" znana w Hollywood ekspertka od urody Rachael Gallo. I dodaje, że efekt idealnie gładkiej skóry po zastosowaniu tego kosmetyku może utrzymywać się nawet do 28 dni.

Przepis na domowy cukrowy wosk jest banalnie prosty. Do przygotowania preparatu będziemy potrzebować jedynie szklanki białego cukru, 30 mililitrów soku z cytryny lub octu jabłkowego oraz 30 mililitrów ciepłej wody. "Połącz składniki, umieść je w średniej wielkości garnku i zagotuj. Doprowadź miksturę do wrzenia, często i energicznie mieszając, aby uniknąć przypalenia. Gdy zacznie bulgotać, zmniejsz temperaturę i nadal mieszaj. Kiedy mikstura nabierze złoto-brązowego koloru, zdejmij garnek z ognia, przełóż powstałą pastę do miski i pozostaw na 30 minut do ostygnięcia" - instruuje Gallo.

Ekspertka tłumaczy, że wosk konsystencją powinien przypominać gorący, gęsty syrop. "Jeśli ma konsystencję miodu, należy jeszcze przez chwilę podgrzewać. Zalecam użyć białego cukru, a nie brązowego, gdyż wówczas możemy mieć problem z zauważeniem zmiany koloru pasty na pożądany" - zaznacza. Wosk należy aplikować na czystą, nieposmarowaną żadnym balsamem czy kremem oraz wolną od podrażnień i reakcji alergicznych skórę.

"Chwyć wosk opuszkami palców i kciuka i rozprowadź zgodnie z kierunkiem wzrostu włosków, a następnie energicznym ruchem ściągnij go w przeciwnym kierunku. Zawsze zrywaj wosk równolegle do skóry, nigdy do góry. Jeśli po zabiegu zostało ci trochę preparatu, przełóż go do plastikowego pojemnika i przechowuj w temperaturze pokojowej" - tłumaczy Gallo.

Po usunięciu wosku należy dokładnie umyć depilowany obszar ciepłą wodą, a przez kolejne dwa dni aplikować łagodzący balsam o właściwościach antyseptycznych. Świetnie sprawdzi się też żel aloesowy lub olej kokosowy, który skutecznie ukoi skórę po goleniu. "Jeśli depilowałaś woskiem okolice bikini lub pachy, unikaj przez kilka dni gorących kąpieli, gdyż obszary te mogą być wówczas bardziej wrażliwe na ciepło" - podsumowuje ekspertka.