Rumianek pospolity to lecznicza roślina. Napary z rumianku mają właściwości przeciwzapalne, uspokajające i rozkurczowe

Rumianek ma charakterystyczny, intensywny zapach

Rumianek kwitnie przez całe lato. Po tym, jak zaczyna kwitnąć, zbierane są koszyczki kwiatowe, które po ususzeniu stają się składnikiem różnych leczniczych preparatów. Wszystko dzięki cennym substancjom, które rzadko występują w innych roślinach

Świeże kwiaty rumianku są jadalne. Dzięki temu można go wykorzystywać w kuchni na różne sposoby

Rumianek pospolity to lecznicza roślina, która pochodzi ze wschodniej części rejonu Morza Śródziemnego. Jego rozgałęziona łodyga może się wznieść na wysokość od 15 do 50 cm. Na szczytach rozgałęzień powstają kwiatowe koszyczki, których średnica wynosi 1,4 - 2,5 cm - kwiaty mają białe płatki i żółty środek. Rumianek ma charakterystyczny, intensywny zapach.

Roślina kwitnie od maja do września. Dzięki cennym substancjom, które rzadko występują w innych roślinach, rumianek jest składnikiem różnych leczniczych preparatów.

Rumianek - właściwości

Zdjęcie Rumianek to jedno z najpopularniejszych ziół w Polsce / Adam Lawnik/East News / East News

Rumianek pospolity jest leczniczą rośliną, a napary z niego przygotowane mają właściwości przeciwzapalne, uspokajające i rozkurczowe. Lista właściwości prozdrowotnych rumianku jest długa. Oto one:



przyspiesza gojenie ran,

rozkurcza mięśnie gładkie,

działa przeciwzapalnie,

neutralizuje toksyny,

działa antybakteryjnie,

pobudza przemianę materii w skórze.

Co daje napar z rumianku?

Zdjęcie Napar z rumianku ma cudowne właściwości / Marek BAZAK/East News / East News

Napar z kwiatów rumianku ma właściwości rozkurczowe, przeciwzapalne i uspokajające. Rumianek nie jest zwykłą herbatką - działa również przeciwgrzybiczo i łagodząco na podrażnione błony śluzowe. Dlatego jest cudownym remedium m.in. przy stanach zapalnych żołądka - mogą go pić nawet osoby z chorobą wrzodową. Dlatego jest on szczególnie polecany, jeśli doskwierają nam dolegliwości ze strony układu pokarmowego. To zioło idealne na wzdęcia, skurcze żołądka czy zapalenie jelit. Taki napar świetnie sprawdzi się również podczas okresu i złagodzi jego objawy.

Jak odróżnić rumianek od rumianu i stokrotki?

Zdjęcie Napar z rumianku ma wiele właściwości prozdrowotnych / Helma Spona / East News

Rumianek to charakterystyczna roślina z kwiatami o białych płatkach i żółtym środku. Jednak podczas zbierania trzeba pamiętać, że istnieje wiele roślin wyglądem przypominającym to popularne zioło. To na przykład rumian polny, maruna bezwonna czy nawet stokrotka, które nie mają leczniczych właściwości. Jak rozpoznać rumianek? Trzeba przyjrzeć się koszyczkom, które powinny być puste w środku. Gdy je rozetrzemy, powinny wydzielać przyjemny zapach.

Rumianek - przed czy po jedzeniu?

Kiedy warto pić rumianek? Zawarte w nim kumaryny i flawonoidy działają rozkurczająco na mięśnie gładkie jelit. Rumianek warto pić po obfitym i tłustym posiłku, bo ułatwia jego trawienie.

Taka herbatka działa również pozytywnie na podrażnione błony śluzowe, dlatego jest idealna w łagodzeniu biegunki, zgagi, refluksu, wrzodów czy zespołu jelita drażliwego. Dlatego herbatką z rumianku warto przygotować, gdy pojawi się ból brzucha, niestrawność po posiłku czy kolka.

Rumianek przed treningiem

Zdjęcie Rumianek warto również pić przed treningiem czy inną aktywnością fizyczną / Stanislaw Bielski/REPORTER / East News

To nie koniec cennych właściwości rumianku. Tutaj dobra wiadomość dla osób, które kochają aktywność fizyczną. Wypicie herbatki z rumianku poprawia krążenie krwi, dlatego może być stosowana przed treningiem. Doda energii i będzie przeciwdziałać zmęczeniu, dzięki czemu nasz trening będzie o wiele bardziej efektywny. Dodatkowo rumianek zawiera sporą dawkę przeciwutleniaczy, substancje o termogennych właściwościach i nasilających spalanie tłuszczu. Pijmy go więc na zdrowie!

Kąpiel w rumianku - na co pomaga?

W rumianku warto się również... kąpać. Taka kąpiel działa antybakteryjnie i relaksująco. Napar pielęgnuje skórę - pomoże przede wszystkim przy skórze tłustej, skłonnej do zanieczyszczeń. Oprócz tego rumianek łagodzi objawy przeziębienia, kataru czy astmy. Taka kąpiel pomoże nam również w późniejszym zaśnięciu - odpręży i wprawi w dobry nastrój.

Płukanka do włosów z rumianku

Zdjęcie Przepis na piękne włosy rośnie na łąkach / Marek BAZAK/East News / East News

Rumianek ma również cenne zastosowanie, jeśli chodzi o włosy. Napar z rumianku będzie idealną pomocą dla osób, których problemem są podrażnienia skóry głowy. Taka "herbatka" pomoże również skutecznie zwalczyć łupież i będzie przydatna dla osób, które zmagają się z przetłuszczaniem włosów. Co ciekawe, regularne stosowanie takiej płukanki sprawi, że włosy staną się jaśniejsze, mocniejsze i lśniące.

Rumianek w ciąży - na co pomaga

Czy picie rumianku w ciąży jest bezpieczne? Cóż, podobnie jak w przypadku wielu innych ziół, wpływ rumianku na przebieg i rozwój ciąży nie jest do końca zbadany. Dlatego też brak jednoznacznych zaleceń, jeśli chodzi o jego spożywanie w trakcie ciąży. Ginekolodzy zalecają ostrożność i umiar, jeśli chodzi o picie naparów z rumianku. Jedna filiżanka raz na jakiś czas nie powinna zaszkodzić, ale warto wybierać zioła ze sprawdzonego źródła!

Niektóre kobiety w czasie ciąży sięgają po rumianek, aby złagodzić dolegliwości żołądkowe. Jednak niektóre badania wykazują, że jeśli rumianek będzie spożywany w nadmiernych ilościach, może powodować ryzyko przedwczesnego porodu czy poronienia. Co więcej, może mieć również negatywny wpływ na przewód tętniczy u płodu. Dlatego ważna jest tutaj zasada: umiar i konsultacje z lekarzem ginekologiem.

Rumianek w kuchni - jak wykorzystać

Rumianek ma jeszcze jedno bardzo przydatne zastosowanie. Roślinę z powodzeniem możemy wykorzystać również w kuchni, ponieważ kwiaty rumianku są jadalne. Jak je wykorzystać?

Kwiatami rumianku można udekorować desery, torty i ciasta

Kwiaty rumianku można zatapiać w galaretkach i dodawać do słodkich syropów z wody, cukru, soku z cytryny i wspomnianych kwiatów,

Kwiaty rumianku mogą stać się ozdobą letnich zup i dodatkiem do sałatek,

Kwiaty rumianku można dodawać do napojów, np. letniej lemoniady.

