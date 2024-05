Zastosowanie rozmarynu

Rozmaryn, a dokładnie rozmaryn lekarski to ciepłolubna i wiecznie zielona roślina, którą dziko rosnącą można spotkać najczęściej we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Grecji oraz Stanach Zjednoczonych i Meksyku. W pozostałych regionach uprawiana jest jako roślina doniczkowa.

Niezwykłe właściwości tego niepozornego zioła, znane były już starożytnym Grekom, Rzymianom oraz Żydom. Ci pierwsi często nosili gałązkę rozmarynu we włosach, aby poprawić swoje zdolności uczenia się i zapamiętywania. Rzymianie natomiast używali go do aromatyzowania wina, zanim jeszcze odkryto jego walory kulinarne oraz przystrajali nim wizerunki swoich bogów. Rozmaryn był uważany za krzew miłości, który wplatano w bukiety i wianki panien młodych. Wierzono bowiem, że przynosi szczęście i pomyślność domowemu ognisku. Wkładano go pod poduszkę, aby zapobiec koszmarom i wizytom złych duchów. Uważano, że odgania negatywne myśli i emocje, a jednocześnie przyciąga dobrobyt. Używano go również do zabijania zarazków i dezynfekcji paląc jego gałązki w pokojach chorych.

Lecznicze właściwości rozmarynu

Rozmaryn ma zastosowanie nie tylko w kuchni jako dodatek do wielu potraw. To również, a może i przede wszystkim, roślina o cennych właściwościach leczniczych. Dostępna jest w czterech formach:

suszonej w całości rośliny

suszonej i sproszkowanej rośliny w formie kapsułek

olejku

preparatu z suszonej lub świeżej rośliny jak np. herbatka czy nalewka

Rozmaryn jest bogaty we flawonoidy, garbniki, terpeny, difenole diterpenowe, kwas karnozowy, minerały takie jak m.in. wapń, żelazo, magnez, mangan, cynk, selen oraz witaminy (A, B6, C). Roślina ta m.in. poprawia trawienie, działa przeciwgrzybiczo, przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie i przeciwreumatycznie, ułatwia oddychanie, łagodzi przeziębienie, wzmacnia organizm, redukuje stres, poprawia nastrój i pamięć, wspomaga wydzielanie insuliny i obniża poziom cukru we krwi, oczyszcza wątrobę oraz chroni oczy. Naukowcy odkryli również, że zawarty w rozmarynie składnik - kwas karnozowy chroni przed uszkodzeniem mózgu, poprawia jego regenerację i zapobiega jego starzeniu się. Może to w przyszłości zaowocować przełomem w leczeniu Alzheimera.

Rozmaryn jako składnik kosmetyków

Rozmaryn znalazł również zastosowanie jako składnik kosmetyczny, dzięki swoim właściwościom antyseptycznym, pobudzającym, poprawiającym ukrwienie i ujędrnienie skóry. Znajdziemy go m.in. w żelach pod prysznic i do kąpieli, balsamach do ciała, szamponach czy odżywkach do włosów. Jego działanie antybakteryjne i ściągające zostało wykorzystane w kosmetykach dedykowanych skórze tłustej i trądzikowej.

Znane i cenione są również maści z wyciągiem z rozmarynu, które działają rozluźniająco na napięte i zesztywniałe mięśnie.



Rozmaryn na włosy - działanie i efekty

Rozmaryn ma też szerokie zastosowanie w pielęgnacji włosów i skóry głowy. Warto zwrócić na niego uwagę jeśli marzą nam się długie, mocne i zdrowe pasma.

Roślina ta wykazuje działanie m.in.:

wzmacniające i zapobiegające łamaniu się włosów

pomaga kontrolować wypadanie włosów poprzez pobudzanie krążenia krwi w skórze głowy

wzmacnia cebulki

ma właściwości przeciwzapalne i przeciwgrzybicze, dzięki czemu pomaga eliminować łupież

reguluje wydzielanie sebum

wspomaga regenerację skóry głowy

Badania wykazały również, że stosowanie olejku rozmarynowego na skórę głowy, jest tak samo skuteczne jak minoksydyl w zwiększaniu liczby włosów u osób z łysieniem typu męskiego, tzw. łysieniem androgenowym.

Oleje i naturalne ekstrakty mają zbawienny wpływ na włosy 123RF/PICSEL

Warto również wspomnieć, że rozmaryn stymuluje melanocyty, czyli komórki odpowiedzialne za pigmentację włosów i doskonale sprawdza się jako środek opóźniający siwienie. Regularne stosowanie płukanki z rozmarynu może spowodować przyciemnienie koloru włosów.

Wcierka z rozmarynu, czyli domowy sposób na piękne włosy

Wykonanie domowej wcierki z rozmarynu jest niezwykle proste i zajmie nam dosłownie kilkanaście minut. Do jej przygotowania nie potrzebujemy również żadnych trudno dostępnych składników. Musimy zaopatrzyć się jedynie w ziele rozmarynu, garnek, sitko oraz buteleczkę z atomizerem lub puste opakowanie po zużytym peelingu, lub innej wcierce.

Sposób przygotowania wcierki z rozmarynu:

3 łyżki suszonego ziela rozmarynu wrzucamy do garnka lub rondelka. Zalewamy je jedną szklanką (250 ml) wody. Napar doprowadzamy do wrzenia i wyłączamy. Pozostawiamy go pod przykryciem na 15-20 minut. Kiedy napar wystygnie, przecedzamy go i przelewamy do buteleczki z atomizerem lub aplikatorem. Wcierkę możemy przechowywać w lodówce przez kilka dni.

Wcierkę stosujemy po umyciu i osuszeniu włosów z nadmiaru wody. Delikatnie rozdzielamy włosy na pasma i aplikujemy ją na skórę głowy. Po rozprowadzeniu wcierki warto wykonać kilkuminutowy masaż, który dodatkowo pobudzi krążenie. Możemy użyć do tego specjalnego masażera lub po prostu naszych palców.

Domowe wcierki nie wymagają spłukiwania, więc po wykonanym masażu możemy przejść do suszenia i stylizacji naszych włosów. Chociaż opinie osób, które regularnie stosują wcierkę z rozmarynu, wskazują na jej ogromną skuteczność, to u każdej z nas efekty mogą pojawić się w różnym czasie i być mniej lub bardziej spektakularne. Pamiętajmy też, że stosowanie wcierki jest tylko jednym z elementów, który zapewni nam piękne i zdrowe włosy.

