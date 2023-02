Co na zmarszczki? Domowa pielęgnacja

Uroda Najczęstsze błędy w pielęgnacji suchej skóry Szacuje się, że już od 25. roku życia zaczyna się proces starzenia skóry. Jej elastyczność i jędrność powoli zanika, a wraz z wiekiem pojawiają się pierwsze zmarszczki i zwiotczenie. Wszystko to za sprawą zmniejszonej produkcji kolagenu i elastyny.

Domowa pielęgnacja może zdziałać cuda i poprawić stan każdego typu cery. W przypadku tej dojrzałej należy pamiętać o dwuetapowym oczyszczaniu, złuszczaniu martwego naskórka oraz dogłębnym nawilżaniu. Do codziennej pielęgnacji warto więc wprowadzić m.in. kwas hialuronowy, retinol bądź witaminę C. Poza tym nie można zapominać o ochronie przeciwsłonecznej. Kremy SPF uchodzą za najlepsze produkty działające przeciwstarzeniowo.

Zdjęcie Cera dojrzała potrzebuje odpowiedniej pielęgnacji / 123RF/PICSEL

Domowy sposób na zmarszczki. Maseczka z jogurtu naturalnego i awokado

W codziennej rutynie pielęgnacyjnej nie można zapominać o domowych zabiegach i kosmetykach. W ostatnim czasie furorę robią masaże twarzy jadeitem oraz płytką gua sha. Wiele pań dzięki temu widzi poprawę kondycji skóry i wygładzenie drobnych zmarszczek.

Oprócz tego pomocna może okazać się domowa maseczka. Skutecznie odżywi skórę, przez co zmarszczki będą mniej widoczne, a do tego nawilży ją i ujędrni. Do jej przygotowania potrzebna jest łyżeczka jogurtu naturalnego i rozgnieciona połówka awokado. Składniki należy dokładnie wymieszać i gotowe. Tak przygotowaną maseczkę należy zaaplikować na twarz na mniej więcej 15 minut i następnie spłukać letnią wodą.

Chcąc jeszcze bardziej wzbogacić domowy kosmetyk, warto dodać do niego łyżeczkę miodu. Jego pielęgnacyjne właściwości są doceniane od lat. Ten składnik nawilży, zregeneruje i odmłodzi skórę.

Warto pamiętać, by przed zastosowaniem domowej maseczki wykonać próbę uczuleniową. Najlepiej nałożyć odrobinę mieszanki na nadgarstek i sprawdzić, jak zareaguje na nią organizm.

