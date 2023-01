Spis treści: 01 O czym świadczą ciemne cienie pod oczami?

02 Jak pozbyć się cieni pod oczami na zawsze?

03 Jak zlikwidować cienie pod oczami?

04 Domowe sposoby na usuwanie cieni pod oczami

05 Olejek migdałowy na cienie pod oczami: Jak używać, dla kogo, kiedy?

O czym świadczą ciemne cienie pod oczami?

Ciemne cienie pod oczami mogą mieć dość prozaiczną przyczynę np. zmęczenie, niewyspanie lub praca do późna na komputerze, ale mogą być także naturalną cechą wyglądu lub objawem choroby. Jak je rozróżnić?

U niektórych osób cienie pod oczami są po prostu indywidualną cechą wyglądu. Skóra pod oczami jest wtedy bardzo cienka i delikatna, a spod niej prześwitują drobne naczynia krwionośne, potęgujące efekt fioletowego zasinienia. W takim wypadku rozwiązaniem jest po prostu maskowanie cieni, ale można oczywiście spróbować je zmniejszyć i poprawić ogólny stan skóry.

Inną, bardzo popularną przyczyną sińców pod oczami jest po prostu przemęczenie lub niewyspanie się, a nawet stres. Sińce są także jednym z objawów starzenia się organizmu - z wiekiem skóra staje się coraz bardziej cienka i wiotka, a cienie stają się bardziej widoczne.

Cienie pod oczami mogą być także objawem chorobowym i świadczyć np. o:

alergiiatopowym zapaleniu skóry

alergicznym nieżycie nosa

zapaleniu spojówek

anemii

chorobie nerek lub wątroby

zaburzeniach pracy tarczycy

chorobie alkoholowej

odwodnieniu

W pierwszej kolejności należy więc wykluczyć poważniejsze schorzenia i choroby. Jeśli cienie pod oczami są wynikiem chwilowego przemęczenia, przeziębienia lub indywidualną cechą wyglądu, to istnieje kilka prostych sposobów, z pomocą których pozbędziemy się ich raz na zawsze lub skutecznie zamaskujemy.

Jak pozbyć się cieni pod oczami na zawsze?

Jeśli przyczyną cieni pod oczami jest choroba, to jedynym rozwiązaniem jest jej leczenie pod okiem wykwalifikowanego specjalisty. W przypadku, gdy cienie są skutkiem mało higienicznego trybu życia, należy zadbać o jego zmianę:

wysypiać się

dbać o aktywność na świeżym powietrzu

unikać stresu

zrezygnować z używek

dużo pić

zdrowo się odżywiać

Może się jednak okazać, że cienie pod oczami są po prostu naszą indywidualną cechą wyglądu. Jak je zamaskować?

Zdjęcie Cienie pod oczami skutecznie zamaskuje dobrze dobrany korektor / 123RF/PICSEL

Najprostszym sposobem na zamaskowanie cieni pod oczami jest odpowiedni makijaż. Zanim jednak przejdziemy do nałożenia maskujących kosmetyków, warto zastosować popularne płatki żelowe pod oczy, które lekko rozjaśnią skórę i usuną opuchliznę.

Kolejnym etapem jest nałożenie korektora o odpowiednio dobranym odcieniu. Jeśli twoje cienie pod oczami są fioletowe, użyj korektora w żółtym odcieniu. Jeśli są one w kolorze brązowym, wybierz korektor w brzoskwiniowej lub czerwono-różowej tonacji. Różowe cienie najlepiej zamaskuje korektor w odcieniu zieleni.

Jak zlikwidować cienie pod oczami?

Jeśli cienie pod oczami naprawdę spędzają ci sen z powiek i chcesz pozbyć się ich raz na zawsze, warto udać się do dermatologa lub skorzystać z zabiegów medycyny estetycznej. Z cieniami świetnie poradzi sobie mezoterapia, czyli zabieg polegający na podaniu substancji czynnych takich jak np. witaminy, aminokwasy, sole mineralne za pomocą igły (mezoterapia igłowa) lub metodą elektroporacji (mezoterapia bezigłowa) oraz zabiegi z kwasem hialuronowym.

Domowe sposoby na usuwanie cieni pod oczami

Istnieją także proste, domowe sposoby na usunięcie cieni pod oczami i, choć nie są tak skuteczne jak zabiegi medycyny estetycznej, to warto wypróbować je wszystkie.

Jednym z nich jest masaż kostkami lodu, który warto wykonać zaraz po przebudzeniu. Skutecznie zmniejsza on opuchliznę i cienie pod oczami, przywracając skórze zdrowy wygląd.

Innym sposobem na uporczywe cienie pod oczami jest zastosowanie okładu z plasterków jabłek. Zawarty w nich kwas jabłkowy sprawia, że skóra jest bardziej nawilżona i rozjaśniona. Już po 20 minutach takiego domowego zabiegu cienie będą zdecydowanie mniej widoczne.

Podobnie działają także okłady z herbaty lub rumianku. W tym celu należy zaparzyć napar i przyłożyć pod oczy ostudzone torebki. Opuchlizna szybko zniknie, a cienie pod oczami staną się mniej widoczne!

Olejek migdałowy na cienie pod oczami: Jak używać, dla kogo, kiedy?

Zdjęcie Olejek z migdałów zmiękcza i odżywia skórę / 123RF/PICSEL

Jednym z najskuteczniejszych preparatów na redukcję cieni pod oczami jest także olejek migdałowy, bogaty w odżywcze witaminy i znany ze swojego zbawiennego wpływu na wygląd i stan skóry.

Olejek migdałowy zmniejsza opuchliznę i rozjaśnia cerę, dodatkowo odżywiając skórę. Jak go stosować?

Olejek migdałowy najlepiej stosować podczas masażu. By pozbyć się cieni pod oczami, należy codziennie rano masować obszary wokół oczu, pamiętając jednak, by robić to bardzo delikatnie, bo skóra wokół oczu jest wrażliwa i cienka. Zabieg ten, wykonywany regularnie, pobudza krążenie krwi, odmładza i napina skórę, maskując objawy starzenia. Docenią go więc osoby borykające się z już widocznymi zmarszczkami i szarą, pozbawioną życia cerą.

Olejek migdałowy można także zastosować na noc. W tym celu należy zmieszać go z dwoma łyżeczkami miodu i nałożyć na skórę pod oczami.

WAŻNE: Należy pamiętać, aby spać tego dnia na plecach!

