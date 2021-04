Prosty trik, który pozwala myć włosy tylko raz na tydzień

Naturalna płukanka z dwóch kuchennych składników ma sprawić, że pukle będą wyglądać świeżo nawet przez siedem dni. Mało znana metoda robi furorę w sieci, a kolejne internautki potwierdzają jej skuteczność.

Zdjęcie Producenci szamponów zachęcają, by sięgać po ten kosmetyk nawet codziennie / 123RF/PICSEL

Paradoks polega na tym, że czasami im bardziej się staramy, tym gorszy osiągamy efekt. Przesada może być równie groźna, co niedostatek, a przykładów nie brakuje także w naszej codziennej toalecie.



Choćby mycie zębów – dentyści nie od dziś przestrzegają przed szorowaniem ich co chwilę, bo negatywne skutki mogą przesłonić ewentualne korzyści. Zamiast białego uśmiechu serwujemy sobie podrażnione dziąsła i starte szkliwo, które jest jeszcze bardziej narażone na próchnicę.

Umiar przydaje się we wszystkim i według niektórych, dotyczy to także higieny oraz pielęgnacji włosów. Można codziennie traktować je szamponem, jednak na dłuższą metę efekty bywają opłakane.

Siła przyzwyczajenia

Dbanie o siebie utożsamiamy zazwyczaj z regularnością. Niektórym z nas wydaje się, że jeśli raz nie umyjemy włosów, to za chwilę nie będzie już czego ratować. Coraz częściej z ust profesjonalnych fryzjerów i urodziwych gwiazd popkultury słyszymy jednak, że prawdziwym sekretem urody jest umiarkowanie.

Niektórzy z nich twierdzą, że włosy można myć tylko raz na tydzień. To kusząca perspektywa, ale coś za coś. Wydaje się, że po takim czasie nawet najpiękniejsze pukle muszą wyglądać gorzej – stracą objętość, a zyskają tłustą warstwę sebum.

Chyba, że wypróbujemy sposób, który od pewnego czasu robi furorę na TikToku. Kolejni internauci, a zaczęło się prawdopodobnie od użytkowniczki @Annatocks, podejmują wyzwanie 7 dni. Wcześniej dogłębnie oczyszczając włosy i skórę głowy przy pomocy naturalnych składników.

Zdjęcie Soda ma działanie oczyszczające i złuszczające /123RF/PICSEL

Sprawdzona receptura

Pierwszym krokiem jest dokładne wyczesanie, które pozwala usunąć martwe włosy, złuszczony naskórek oraz naruszyć warstwę stosowanych regularnie kosmetyków, które szczelnie przylegają do łuski. Po tym zabiegu przychodzi pora na płukankę oczyszczającą, która składa się z odrobiny wody, łyżeczki sody oczyszczonej i octu jabłkowego. Nałóż ją na wilgotne włosy, wetrzyj, a po chwili spłucz.

Kolejny etap to umycie włosów szamponem i znowu spłukanie. Następny? Znowu szampon – czytamy w kilku poradnikach. Dopiero po wszystkim aplikujemy odżywkę i powtarzamy proces dopiero po siedmiu dniach.

Według zwolenników metody, tak głębokie i wielowarstwowe oczyszczenie rzeczywiście pozwala zapomnieć o codziennym myciu. Włosy mają wyglądać świetnie nawet po tygodniu. Odważysz się spróbować?

