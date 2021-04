Przepis na domową maseczkę z miodem

Szukasz ukojenia dla skóry suchej, zmęczonej, która wykazuje silną potrzebę regeneracji? Wykorzystaj naturalny miód pszczeli! Poznaj przepis na wiosenną maseczkę regenerująco-nawilżającą, którą zrobisz w kilka minut.

Zdjęcie Awokado, miód i oliwa - z tych składników zrobisz naturalną maseczkę regenerującą /123RF/PICSEL

Odkryj wpływ miodu na skórę

Miód jest jednym z najlepszych naturalnych produktów, który można stosować w domowej pielęgnacji skóry. Właściwości kosmetyczne miodu wynikają z jego bogatego składu. Do głównych składników miodu należą cukry proste (glukoza i fruktoza), które łatwo przenikają przez skórę, zapewniając odpowiednie nawilżenie. Ale to nie wszystko! Miód stanowi znakomite źródło witamin E, C i A, które pomagają zachować młody wygląd. Obecność kwasów owocowych powoduje delikatne złuszczenie naskórka, oczyszczenie oraz ujednolicające kolorytu skóry. Zawdzięczamy im także właściwości detoksykacyjne. Miód zawiera też minerały takie jak potas, fosfor, wapń i magnez, które są sprzymierzeńcami zdrowej i pięknej skóry.

Miód może posłużyć do wykonania domowej maseczki na twarz, która świetnie odżywia skórę i którą polecają eksperci apiterapii (terapii i pielęgnacji produktami pszczelimi). Zrobisz ją w 3 prostych krokach. Sięgnij po naturalne i wysokowartościowe składniki!

Regenerująco-nawilżająca maska miodowa - przepis

Składniki 1 łyżeczka miodu

1/4 awokado

1 łyżeczka oliwy z oliwek

Rozgnieć widelcem lub blenderem miąższ z awokado.

Wymieszaj rozgniecione awokado z łyżeczką miodu oraz łyżeczką oliwy z oliwek.

Powstałą maskę nałóż na oczyszczoną skórę twarzy i pozostaw na 20-30 minut (możesz ją również zastosować na szyję i dekolt). Następnie zmyj ciepłą wodą.

BONUS!

Zastąp oliwę jogurtem naturalnym, a uzyskasz dodatkowy efekt wygładzenia skóry.

- Maseczka z dodatkiem miodu to idealny sposób na wiosenną regenerację cery. Miód posiada właściwości antybakteryjne, oczyszczające i nawilżające. Połączenie miodu, awokado i oliwy oliwek zapewnia skórze olbrzymią dawkę witamin i minerałów, które pomagają odzyskać promienny wygląd. Warto zwrócić uwagę, że najlepszy jest świeży miód z lokalnych pasiek. - podpowiada Kamila Głowacka, specjalistka ds. apiterapii i kosmetolog Hotelu Dębowego.

